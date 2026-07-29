Nowe perspektywy dla tureckiej gospodarki

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że Ankara ma szansę otrzymywać nawet milion baryłek ropy dziennie w ramach nowego planu współpracy energetycznej z Irakiem. Prezydent Turcji podkreślił, że celem jest szybkie podpisanie kompleksowej umowy, która przyniesie korzyści obu krajom. Erdogan przypomniał, że poprzednia umowa dotycząca ropociągu Kirkuk–Ceyhan, który łączy Irak z Morzem Śródziemnym, już wygasła.

Umowy i inwestycje na horyzoncie

W ramach nowej współpracy, turecka państwowa spółka naftowa ma przejąć 15 procent udziałów w firmie BP Energy Company of Kirkuk Limited, co zostało ustalone w odrębnej umowie podpisanej we wtorek. Premier Iraku Ali al-Zaidi przybył do Turcji po wizytach w USA i Iranie, gdzie wcześniej podpisano umowy o wartości około 60 miliardów dolarów z amerykańskimi firmami. Nowe kontrakty mają także na celu stworzenie alternatywnych tras eksportu ropy z rejonu Zatoki Perskiej.

Nowe projekty infrastrukturalne

Jednym z potencjalnych projektów jest budowa rurociągu, który połączy Basrę w południowym Iraku z Hadithą w zachodniej części kraju, a następnie poprowadzi do tureckiego portu Ceyhan oraz portu Baniyas na syryjskim wybrzeżu. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję, że te inicjatywy przyniosą wymierne korzyści obu krajom, wzmacniając ich pozycję w regionie.

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