Czy Trump ma napięcia z Hiszpanią?

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, po powrocie z finału mistrzostw świata, stanowczo zaprzeczył istnieniu jakichkolwiek napięć pomiędzy jego krajem a Hiszpanią. Podczas rozmowy z mediami, Trump przyznał, że podczas meczu rozmawiał z przedstawicielami Hiszpanii i chwalił ich drużynę piłkarską. Na pytanie o ewentualne napięcia z Madrytem, odpowiedział krótko: „z nikim nie mam napięć”.

Trump nie zdradził, z kim dokładnie rozmawiał na stadionie w New Jersey, ale wiadomo, że na wydarzeniu obecni byli król Hiszpanii Filip VI oraz premier Pedro Sanchez. Prezydent USA wręczył medale finalistom, a po ceremonii wręczenia pucharu pozostał na podium, by obserwować, jak Hiszpanie świętują swoje zwycięstwo.

Kontrowersje wokół wydatków na obronność

Relacje Trumpa z premierem Hiszpanii były wcześniej napięte, głównie z powodu krytyki dotyczącej zbyt niskich wydatków Hiszpanii na obronność. Na ostatnim szczycie NATO, Trump zasugerował nawet zerwanie stosunków handlowych z Hiszpanią, choć te groźby nie zostały wprowadzone w życie.

Rozmowy z Kanadą o pożarach

Podczas finału, Trump spotkał się także z premierem Kanady Markiem Carneyem, z którym wcześniej miał spór dotyczący pożarów lasów w Kanadzie. Pożary te wpływały na jakość powietrza w Stanach Zjednoczonych, co wywołało niezadowolenie prezydenta. „Nasze powietrze zostało zatrute. Mam dobre stosunki z Markiem Carneyem, ale wiesz, że musimy powstrzymać pożary tam na górze. Jeśli możemy im pomóc, to pomożemy. Ale może powinni nam wypłacić jakieś odszkodowania albo coś, albo powinniśmy wprowadzić jakieś cła” – mówił Trump.

Trump o swoich wrażeniach z mundialu

Odnosząc się do zakończonego mundialu, Trump wyraził uznanie dla całego wydarzenia, określając je jako „jedno z najwspanialszych wydarzeń jakiegokolwiek rodzaju w historii”. Mimo że przewidywał zwycięstwo Argentyny, nie był zasmucony ich porażką. „Nie, nie byłem smutny. Powiedziałbym, że Hiszpania grała lepiej, naprawdę dominowała, ale obie drużyny grały dobrze. To było bardzo ekscytujące” – dodał.

Źródło PAP.