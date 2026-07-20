Marniejące pelargonie momentalnie odżyją. Rozpuść w wodzie i daj to roślinie, a doniczki wypełnią się kwiatami

Nadmiar wilgoci bywa zgubny dla pelargonii, prowadząc do rozwoju chorób grzybowych, przez które rośliny słabną.

Skutecznym ratunkiem okazuje się domowy nawóz działający przeciwgrzybiczo i wzmacniająco.

Jeden popularny produkt spożywczy przywróci witalność kwiatom balkonowym.

Jak uratować pelargonie przed pleśnią?

Pelargonie to istne ozdoby polskich balkonów i ogrodów. Zazwyczaj nie sprawiają większych trudności pielęgnacyjnych. Sekretem ich udanej uprawy jest właściwe podlewanie. Pelargonie preferują nasłonecznione miejsca, natomiast fatalnie znoszą zastoje wody. Jeśli doniczki nie mają odpowiedniego drenażu, korzenie szybko zaczynają gnić. Podczas ulewnych dni warto przenieść je pod zadaszenie. Długotrwały kontakt z wodą często kończy się atakiem szarej pleśni. Wtedy roślina momentalnie traci wigor, zrzuca kwiaty, a jej liście pokrywają się specyficznym osadem. W takich sytuacjach niezbędna jest szybka interwencja.

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Domowy oprysk z drożdży – przepis na uratowanie pelargonii

Prawdziwym ratunkiem dla marniejących pelargonii są zwykłe drożdże piekarskie. Proces przygotowania tego domowego preparatu jest banalnie prosty. Należy rozpuścić 10 gramów drożdży w litrze ciepłej wody i dorzucić łyżeczkę cukru, by zainicjować fermentację. Po upływie godziny miksturę trzeba rozcieńczyć w proporcji 1:10. Tak przygotowanym roztworem spryskujemy dokładnie całe rośliny, nie pomijając spodów liści. Zabieg warto powtarzać co 7 lub 14 dni, szczególnie w okresach podwyższonej wilgotności. Najlepiej przeprowadzać go wczesnym rankiem lub po zmroku, aby słońce nie uszkodziło mokrych pędów.

Dlaczego drożdże pomagają na choroby grzybowe?

Ten naturalny oprysk znakomicie radzi sobie z mączniakiem, szarą pleśnią oraz różnymi plamistościami. Jego skuteczność opiera się na prostym mechanizmie: mikroorganizmy z drożdży zajmują liście, blokując tym samym miejsce szkodliwym grzybom. Dodatkowo bogactwo składników odżywczych zawartych w roztworze działa jak naturalna odżywka, błyskawicznie wzmacniając osłabione okazy i poprawiając ich naturalne bariery ochronne.

Pelargonie - królowe balkonów!