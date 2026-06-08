Minister zapowiada nową strategię dla młodych Polaków. Wśród postulatów mieszkalnictwo, edukacja i zdrowie psychiczne

Jakie są plany minister Nowackiej?

Podczas wizyty w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, minister edukacji Barbara Nowacka ogłosiła rozpoczęcie prac nad nową strategią młodzieżową państwa. Dokument ten ma na celu wypełnienie luki, jaka powstała po wygaśnięciu poprzedniego dokumentu rządowego w 2012 roku. Minister podkreśliła, że przez wiele lat brakowało skoordynowanej polityki młodzieżowej w Polsce, co skutkowało brakiem spójnego podejścia do wsparcia młodych ludzi.

Jakie wyzwania stoją przed młodymi Polakami?

Minister Nowacka zaznaczyła, że prace nad nową strategią rozpoczęły się od szczegółowej analizy sytuacji młodych ludzi w Polsce. Wyniki tej diagnozy ukazują obraz pokolenia, które zmaga się z niepewnością, kryzysem demograficznym, problemami zdrowia psychicznego oraz brakiem zaufania do instytucji. Strategia ma obejmować osoby w wieku od 15 do 29 lat i stać się narzędziem koordynacji działań wszystkich resortów.

Jakie są kluczowe filary nowej strategii?

Barbara Nowacka zwróciła uwagę na kluczowe obszary, które muszą zostać uwzględnione w nowej polityce młodzieżowej. Są to: dostępność mieszkań i rynek pracy, zdrowie psychiczne, walka z uzależnieniem od mediów społecznościowych i urządzeń cyfrowych oraz wykluczenie transportowe i edukacja – poprawa mobilności oraz jakości kształcenia. Minister zaznaczyła, że dokument musi być współtworzony przez młodych.

"Jak ma być dobra, musi być z wami. Jak będzie bez was, wybaczcie, będzie bez sensu" – zwróciła się do uczniów, zapowiadając konsultacje społeczne na lato i jesień tego roku.

Jakie działania podejmuje miasto Kielce?

Prezydent Kielc Agata Wojda podkreśliła, że miasto od dwóch lat rozwija własną politykę młodzieżową, kładąc nacisk na autentyczność i partycypację. W Kielcach powstał m.in. Urban Lab – przestrzeń zarządzana przez młodych ludzi, która jest symbolem ich współdecydowania o mieście. Wojda zaznaczyła, że celem kieleckich działań nie jest tworzenie "ładnych dokumentów na slajdy", ale realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne.

Minister Nowacka przyznała, że stolica regionu świętokrzyskiego staje się centrum polityki młodzieżowej i z tego dorobku chętnie skorzysta resort edukacji.

"Kielce są miastem dynamicznym, miastem myślącym o młodych i miastem realnie pokazującym, że nawet przy trudnej demografii można walczyć o młodych" – oceniła Barbara Nowacka.

Jakie są plany Kielc na przyszłość?

Ważnym elementem wizyty było oficjalne poparcie starań Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kielce znalazły się już na krótkiej liście miast zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Minister Nowacka podpisała list poparcia dla tego wniosku, podkreślając, że uzyskanie tego prestiżowego tytułu byłoby symbolicznie ważne dla całej Polski.

Pełny wniosek Kielc zostanie złożony do 18 czerwca. Agata Wojda zapowiedziała, że proces ten będzie poprzedzony "szerokimi konsultacjami i burzami mózgów" z młodymi ludźmi, którzy są prawdziwymi gospodarzami tych zmian. Minister edukacji wyraziła przekonanie, że miasto ma "ogromny potencjał, by stać się wzorem dla całej Europy".

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP