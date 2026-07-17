Na Białołęce badają grunt pod planowaną M4. Odwierty sięgają nawet 52 metrów

Na trasie planowanej linii metra M4 trwają badania geologiczne i geotechniczne, w tym odwierty prowadzone na Białołęce. To nie jest jeszcze początek budowy nowej linii, ale ważny etap przygotowań, który ma pokazać, jakie warunki panują pod ziemią wzdłuż przyszłej trasy.

Jak informuje metro.waw.pl, zakres prac jest duży i obejmuje nie tylko same odwierty, ale też sondowania, badania geofizyczne i późniejsze analizy laboratoryjne. Zebrane dane mają posłużyć projektantom do dalszego opracowywania planowanej linii oraz obiektów towarzyszących.

Co teraz dzieje się w terenie?

Najbardziej widoczną częścią tych prac są odwierty, które według źródła sięgają nawet 52 metrów głębokości. W ich trakcie pobierany jest rdzeń gruntowy oraz próbki do badań laboratoryjnych. To właśnie na ich podstawie specjaliści mają dokładniej określić właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne gruntów.

Równolegle prowadzone są sondowania, które pozwalają sprawdzić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe podłoża. Zaplanowano także badania geofizyczne, w tym pomiary czasu przejścia fal sejsmicznych w otworach wiertniczych. Dla mieszkańców najważniejsze jest to, że są to prace przygotowawcze pod planowaną inwestycję, a nie roboty budowlane związane z samą linią metra.

Według informacji opublikowanych przez metro.waw.pl, geolodzy osiągnęli już około jednej czwartej zaplanowanego zakresu. To pokazuje, że rozpoznanie podłoża jest już prowadzone na szeroką skalę, choć całość wciąż pozostaje na etapie przygotowań.

Jak duży jest zakres badań?

W całym programie badań dla planowanej M4 przewidziano 963 wiercenia, 1000 sondowań, 90 węzłów badawczych i 50 próbnych sondowań, a do tego badania laboratoryjne. W pierwszym etapie zaplanowano natomiast niemal 700 otworów badawczych, około 750 sondowań oraz 10 badań geofizycznych.

Wzdłuż tunelu mają pojawiać się maksymalnie co 50 metrów, przy czym po obu stronach osi tunelu mają być co najmniej dwa punkty. Jeszcze gęściej mają być badane miejsca przyszłych obiektów, takich jak stacje, komory rozjazdowe, tory odstawcze czy wentylatornie. Tam odwierty planowane są maksymalnie co 25 metrów.

Gdzie prowadzone są prace i co to oznacza dla mieszkańców?

Badania obejmują nie tylko Białołękę, choć właśnie tam rozpoczęły się odwierty opisywane w komunikacie. Do sprawdzenia są tereny wzdłuż całej przyszłej trasy linii M4, łącznie z planowaną Stacją Techniczno-Postojową Polfa i tunelami dojazdowymi na Białołęce.

Co wiadomo o planowanej linii M4?

Według planów linia M4 ma mieć ponad 26 kilometrów długości i 23 stacje. Trasa ma połączyć Białołękę z Wilanowem i przebiegać przez 9 dzielnic, pokonując po drodze linie kolejowe, główne arterie drogowe i Wisłę.

W komunikacie wskazano też kolejne zadania dla projektantów. Po zakończeniu badań mają oni ustalić strefy wpływu budowy metra na sąsiadującą zabudowę oraz opracować projekt koncepcyjny linii M4. Sam termin zakończenia prac badawczych źródło określa jako jesień przyszłego roku względem momentu publikacji materiału, bez wskazania konkretnego roku kalendarzowego.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://metro.waw.pl/aktualnosci/rozpoczely-sie-odwierty-geologiczne-na-bialolece-na-trasie-planowanej-linii-metra-m4/

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