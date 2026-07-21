Jak Lech przygotowuje się do meczu z Aarhus?

Aarhus GF zdobyło tytuł mistrza Danii po raz pierwszy od czterech dekad, co było niespodzianką dla wielu w piłkarskim świecie tego kraju. Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań, zauważa, że sukces ten nie był przypadkowy, ponieważ Aarhus wykazało się świetną formą i ciężką pracą na boisku.

Nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawę bardzo dobrze, mocno zapracowało na każdy punkt. Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami, Aarhus ma swoją filozofię gry i nie zmienia jej do taktyki rywala. Analizowaliśmy ten zespół, znamy jego atuty, ale też pewne mankamenty – powiedział Frederiksen.

Według trenera, mistrz Danii znacznie poprawił swoją grę z piłką, ale ma również słabości, które mogą zostać wykorzystane przez Lecha, zwłaszcza gdy to przeciwnik kontroluje akcję. "Tutaj upatruje naszej szansy" – podkreślił.

Taktyka i emocje przed meczem

Frederiksen podkreśla, że oba zespoły mają wypracowany swój styl gry i trudno będzie zaskoczyć się nawzajem taktycznie. "To wszystko będzie zależeć od tego, która drużyna będzie umiała sprzedać swoją jakość" – wyjaśnił.

Dla trenera Lecha, mecz z Aarhus ma szczególne znaczenie, ponieważ rywalizuje z drużyną z jego kraju. "Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to kolejny zwykły mecz. Rzadko zdarza mi się grać przeciwko drużynom z mojego kraju. Z drugiej strony nastawienie do tego spotkania jest takie samo - jak zawsze chcemy po prostu wygrać. W każdym razie nie mogę doczekać się jutrzejszego meczu" – zapewnił.

Powrót do Randers i wspomnienia Ishaka

Spotkanie odbędzie się w Randers, ponieważ stadion Aarhus jest w trakcie modernizacji. Mikael Ishak, kapitan Lecha, ma szczególne wspomnienia związane z tym miastem, gdzie grał przez dwa i pół roku. "Cieszę się, że mogłem tutaj wrócić, bo ma bardzo dobre wspomnienia, mieliśmy świetną grupę piłkarzy. W Randers grałem przez dwa i pół sezonu, mieszkając tutaj, czułem się prawie jak w Szwecji. Miło wrócić do miejsca, gdzie moja kariera tak trochę na nowo wystartowała" – przyznał szwedzki napastnik.

Ishak, który trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski z Lechem, podkreśla, że zespół koncentruje się na każdym etapie rywalizacji w europejskich pucharach. "Skupiamy się na każdym kolejnym kroku, na każdym kolejnym przeciwniku. To jest dwumecz, za tydzień mamy rewanż" – przyznał Ishak.

Frederiksen także zaznacza, że nadmierne skupianie się na Lidze Mistrzów może odwrócić uwagę od samej gry. "Każdy piłkarz, każdy trener chciałby wystąpić w Lidze Mistrzów. To naturalne, bo jest to najwyższy poziom klubowy w Europie. Tylko, że jeśli tylko będziemy mówić o Lidze Mistrzów, to zapomnimy o grze w piłkę. Dlatego najlepiej traktować to, jak każdy kolejny mecz" – podsumował.

Wyzwania dla Lecha w europejskich pucharach

Przeciwko Lechowi zagra Rasmus Carstensen, były zawodnik poznańskiego klubu, który obecnie reprezentuje Aarhus. Duńczyk, który zdobył mistrzostwo Polski z Lechem, wrócił do Danii po okresie gry w Niemczech.

Pierwsze starcie pomiędzy Aarhus GF a Lechem odbędzie się we wtorek o godzinie 19. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na 29 lipca w Poznaniu, również o godzinie 19. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z wygranym pary Sabah FC Baku – KuPS Kuopio.

Źródło PAP.