Kontrowersje wokół nowego zespołu NCN. Ministerstwo odpowiedziało na wątpliwości

Kontrowersje wokół powołań nowego zespołu NCN

Decyzja ministra Marcina Kulaska o powołaniu nowego składu Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki spotkała się z szeroką krytyką w środowisku naukowym. Narodowe Centrum Nauki to kluczowa agencja wspierająca badania podstawowe w Polsce, a nowy zespół ma za zadanie rekomendować kandydatów do Rady NCN, która określa priorytety naukowe w kraju. Naukowcy zwracają uwagę, że członkowie zespołu nie mają odpowiedniego doświadczenia ani uznanego dorobku naukowego.

Co mówi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla, że skład zespołu został powołany zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym Centrum Nauki. W odpowiedzi na zarzuty dotyczące braku doświadczenia członków zespołu resort stwierdził, że „doświadczenie to nie jest kryterium wskazanym w ustawie jako warunek powołania do składu Zespołu Identyfikującego. Nie stanowi ono również jedynego wyznacznika kompetencji osób powoływanych do tego gremium”. Resort dodaje, że doświadczenie eksperckie oraz aktywność badawcza są kluczowe przy ocenie kandydatów do Rady NCN.

Jakie są reakcje środowiska naukowego?

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, a także byli członkowie Rady NCN, wyrazili swoje obawy co do braku doświadczenia nowego zespołu. W liście opublikowanym przez „Forum Akademickie” podkreślono, że „szczególne wątpliwości budzi fakt, że członkowie Zespołu nie posiadają dorobku naukowego ani doświadczenia odpowiadających randze powierzonego im zadania”. Fundacja zaapelowała o ponowne przeanalizowanie składu zespołu oraz zapewnienie transparentności procesu.

Jakie są zarzuty o konflikty interesów?

Przedstawiciele środowiska naukowego wskazują również na potencjalne konflikty interesów między członkami zespołu a ministerstwem. Ministerstwo odpowiada, że te kwestie „są każdorazowo analizowane”, a „Ministerstwo dokłada wszelkiej staranności, aby podejmowane działania były zgodne z zasadami przejrzystości i bezstronności wynikającymi z obowiązujących przepisów”. Resort podkreśla, że praca zespołu jest bez wynagrodzenia, co ma zapewnić jego niezależność.

Źródło PAP.