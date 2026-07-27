Wakacyjna promocja Kolei Śląskich dla rodzin

Z promocyjnych przejazdów do 31 sierpnia mogą korzystać maksymalnie dwie osoby dorosłe podróżujące z co najmniej jednym dzieckiem do 16. roku życia, uprawnionym do ulgi ustawowej. Każdy z dorosłych może kupić jednorazowy bilet w jedną stronę za 10 zł. Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku i nie ma limitu liczby biletów kupowanych w wakacje.

Promocja obowiązuje w pociągach Kolei Śląskich, ale nie na odcinkach Bohumin – Chałupki, Trzebinia – Kraków Płaszów i Kęty – Zakopane. Bilety w tej ofercie są dostępne w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz na stronie internetowej Kolei Śląskich.

Przewoźnik zachęca do wakacyjnych wyjazdów pociągiem i przekonuje, że łatwiej w ten sposób zorganizować spontaniczną podróż nad jezioro, w góry lub do atrakcji w regionie. W komunikacie podkreślono, że kolej pozwala uniknąć korków, problemów z parkowaniem i planowania z dużym wyprzedzeniem.

Koleje Śląskie zachęcają do odkrywania regionu

„Konsekwentnie inwestujemy w rozwój Kolei Śląskich i nowoczesny tabor, który podnosi komfort podróżowania mieszkańców. Nadchodzące wakacje to doskonały moment, by odkrywać region, korzystać z jego bogatej oferty turystycznej i przekonać się, że kolej jest wygodnym, dostępnym i atrakcyjnym środkiem transportu” – mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Na komfort rodzinnych podróży mają wpływać także nowoczesne pociągi Impuls 2. Składy oferują między innymi strefy rodzinne z interaktywną grą edukacyjną dla dzieci. W tej grze najmłodsi pasażerowie mogą wcielić się w poszukiwaczy zaginionych klejnotów ukrytych w tajemniczej kolejowej kopalni.

Przewoźnik zwraca też uwagę, że podróż koleją może być nie tylko wygodna, ale również krótsza niż przejazd samochodem.

Kaeśka ma ułatwić planowanie spontanicznych wyjazdów

„Podróż pociągiem to często nie tylko wygodniejsza, ale również szybsza alternatywa dla samochodu. Przykładowo przejazd z Chorzowa Batorego do Tarnowskich Gór zajmuje około 31 minut pociągiem i około 45 minut autem” – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich do spraw handlowych.

Wakacyjna oferta jest dostępna w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich dostępnym w przeglądarce. Narzędzie pozwala wyszukiwać połączenia, kupować bilety i zarządzać podróżą. Pasażerowie mogą też sprawdzić przewidywane napełnienie pociągów, dokupić bilet na przewóz roweru, większego bagażu lub psa oraz skorzystać z płatności Apple Pay i Google Pay.

„Kaeśka sprawia, że zaplanowanie spontanicznej wycieczki jest szybkie i intuicyjne. W kilka chwil można sprawdzić połączenie, kupić bilet i ruszyć w drogę. Dzięki wakacyjnej ofercie rodziny mogą przez całe lato korzystać z nielimitowanej liczby promocyjnych przejazdów” – dodaje Tomasz Niedziela. Zachęca też do odkrywania regionu z Kolejami Śląskimi.