Kalilou Traoré nie żyje. Były piłkarz m.in. FC Sochaux zginął w tragicznym wypadku

Kariera Kalilou Traoré. Od Mali po europejskie boiska

Kalilou Traoré, urodzony 9 września 1987 roku w Bamaku, był rosłym, 192-centymetrowym pomocnikiem, którego znakiem rozpoznawczym stała się imponująca tężyzna fizyczna i dobre wyszkolenie techniczne. Swoje pierwsze kroki w dorosłym futbolu stawiał w ojczyźnie, w barwach Realu Bamako (2005-2006). Kolejnym etapem w jego piłkarskiej wędrówce był wyjazd do Maroka, gdzie związał się z Wydadem Casablanca, a następnie udał się na wypożyczenie do ekipy Hassania Agadir. Prawdziwym trampoliną do europejskiej kariery okazały się jednak występy w chorwackim NK Istra 1961 (2008-2010) - to tam imponował skutecznością, notując 9 trafień w 27 ligowych potyczkach. Te świetne statystyki zaowocowały przenosinami do Danii, do drużyny Odense Boldklub. W latach 2010-2012 Traoré był filarem zespołu, rozgrywając 51 meczów, strzelając 8 goli i zbierając cenne szlify w rywalizacji w europejskich pucharach.

Kalilou Traoré grał we Francji. Szybko zakończył karierę

W 2012 roku malijski zawodnik przeniósł się do Francji, podpisując umowę z FC Sochaux. Jego przygoda z tym francuskim klubem trwała dwa lata, w trakcie których zaliczył 11 występów na poziomie Ligue 1. Decyzję o zawieszeniu butów na kołku Traoré podjął dość nieoczekiwanie w 2014 roku, mając na karku zaledwie 26 wiosen. Miał też na koncie solidny dorobek w barwach narodowych, gdzie zagrał w 16 spotkaniach, strzelając jednego gola (2010-2013). Największym sukcesem w kadrze narodowej było wywalczenie brązowego krążka na Pucharze Narodów Afryki w 2013 roku.

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Piłkarski świat żegna Kalilou Traoré. 38-latek zginął w wypadku

Tragiczny wypadek samochodowy przerwał życie Kalilou Traoré. W środowisku piłkarskim pozostawił po sobie wizerunek walecznego, rzetelnego gracza, który nie w pełni wykorzystał swój ogromny potencjał. Informacja o nagłym odejściu 38-latka wywołała ogromne poruszenie, szczególnie w świecie malijskiego sportu. Kibice, bliscy oraz przedstawiciele klubów, w których występował, łączą się w bólu i smutku.