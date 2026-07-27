Slavko Vincić zakończył karierę. Sędzia finału MŚ 2026 podjął ostateczną decyzję

Slavko Vincić kończy karierę sędziowską

Słoweńska Federacja Piłkarska oficjalnie potwierdziła, że 46-letni arbiter z Mariboru zawiesił gwizdek na kołku. Slavko Vincić był międzynarodowym sędzią FIFA nieprzerwanie od 2010 roku, regularnie prowadząc najważniejsze spotkania na świecie. Decyzja o przejściu na sportową emeryturę zapadła wkrótce po zakończeniu tegorocznego mundialu.

W bieżącym roku Słoweniec sędziował finał mistrzostw świata, w którym Hiszpania po zaciętej dogrywce pokonała Argentynę 1:0. Oprócz tego decydującego starcia poprowadził trzy inne mecze turnieju. Wcześniej był także rozjemcą w finale baraży o awans do mundialu, gdzie reprezentacja Szwecji wygrała z Polską 3:2.

Jakie ważne mecze sędziował słoweński arbiter?

Podczas swojej bogatej kariery Slavko Vincić prowadził wiele prestiżowych finałów europejskich pucharów. W 2024 roku sędziował decydujące starcie Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pewnie zwyciężył z Borussią Dortmund 2:0. Dwa lata wcześniej był głównym arbitrem finału Ligi Europy pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a Rangers FC, a w 2024 roku gwizdał w półfinale mistrzostw Europy.

Słoweniec w przeszłości wielokrotnie krzyżował swoje drogi z reprezentacją Polski. Prowadził między innymi spotkania eliminacji mistrzostw Europy 2024 przeciwko Estonii oraz Albanii. Z kolei w 2017 roku był rozjemcą zremisowanego 2:2 meczu kadry narodowej do lat 21 ze Szwecją, który odbył się podczas turnieju finałowego w Lublinie.