Katastrofa bombowca B-52 w Kalifornii. Tragiczny wypadek w bazie Edwards

Co wydarzyło się w bazie Edwards?

W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do katastrofy bombowca B-52. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 11:20 czasu lokalnego, co odpowiada 20:20 w Polsce. Samolot rozbił się krótko po starcie, podczas rutynowej misji testowej. Na pokładzie znajdowało się osiem osób, które zginęły.

Wstępne dowody wskazują, że katastrofa byłą niemożliwa do przeżycia. Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia, a władze ustalają tożsamość wszystkich ofiar. Katastrofa jest obecnie przedmiotem śledztwa - podały w komunikacie Siły Powietrzne USA.

Historia bombowca B-52

Bombowiec B-52 to jeden z najstarszych modeli w amerykańskich siłach powietrznych. Wszedł do służby w 1955 roku i jest znany z możliwości przenoszenia dużych ładunków, w tym broni jądrowej. Mimo że jego produkcja została zakończona wiele lat temu, Siły Powietrzne USA nadal posiadają 76 takich maszyn, głównie w bazach Minot w Dakocie Północnej i Barksdale w Luizjanie.

Poprzednie wypadki z udziałem B-52

Poniedziałkowy wypadek w Kalifornii jest pierwszą katastrofą tego typu bombowca od 2016 roku, kiedy to inny B-52 rozbił się na wyspie Guam. Wówczas cała siedmioosobowa załoga przeżyła. Wcześniej, w 2008 roku, B-52 rozbił się w Oceanie Spokojnym podczas przygotowań do parady, co zakończyło się śmiercią sześciu osób.

Źródło PAP.