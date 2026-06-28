Kwiaty doniczkowe jak klimatyzacja. Te proste triki obniżą temperaturę w mieszkaniu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-28 8:32

Ekstremalna fala upałów przetacza się przez Polskę. Eksperci ostrzegają przed rekordowymi temperaturami, które mogą przekroczyć 40 st. C. Polskie mieszkania rzadko posiadają klimatyzację, dlatego warto sięgnąć po naturalne metody chłodzenia. Niewielu wie, że świetnym sprzymierzeńcem w walce z gorącem są odpowiednio pielęgnowane kwiaty doniczkowe.

Zbiór roślin doniczkowych w jasnym pomieszczeniu z dużym oknem. Widać zielone liście różnych gatunków, m.in. diffenbachii i kalatei, ustawione w estetycznych donicach, co symbolizuje naturalne chłodzenie wnętrz. Dowiedz się, jak wykorzystać kwiaty jako naturalne klimatyzatory na naszym portalu.
Autor: Kostikova/ Getty Images Rośliny doniczkowe
  • Gdy brakuje klimatyzacji, rekordowe temperatury skłaniają do szukania naturalnych sposobów na ochłodzenie wnętrz.
  • Rośliny doniczkowe poprzez transpirację potrafią obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Kluczowe są gatunki o dużych liściach.
  • Warto poznać metody na stworzenie zielonej bariery w oknach i właściwą pielęgnację roślin w czasie największych upałów.
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Kwiaty doniczkowe jako naturalny klimatyzator

Ekstremalnie wysokie temperatury stanowią poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia. Specjaliści przypominają o konieczności dbania o siebie, zwierzęta i odpowiednie warunki w domach. Ze względu na rzadkość występowania klimatyzacji w polskich domach, warto stosować domowe sposoby na schłodzenie wnętrz. Podstawowym krokiem jest ograniczenie dostępu słońca przez zasłanianie okien. W ciągu dnia nie należy wietrzyć pomieszczeń ani korzystać z urządzeń generujących ciepło, takich jak komputery czy piekarniki. Pomocne okazują się również maty chłodzące oraz umieszczenie miski z wodą przed wentylatorem.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że w walce z upałem mogą pomóc rośliny doniczkowe. Podobnie jak drzewa, które potrafią obniżyć temperaturę w swoim otoczeniu nawet o 8 st. C, kwiaty w domu mogą dać podobny efekt. Wybór odpowiednich gatunków może znacząco ograniczyć nagrzewanie się wnętrz.

Mechanizm chłodzący roślin opiera się na transpiracji, czyli uwalnianiu wody z liści. Parująca woda pochłania ciepło z otoczenia, obniżając temperaturę powietrza. Najlepiej sprawdzają się rośliny o dużych liściach, takie jak skrzydłokwiat, dracena czy sansewieria. W czasie upałów należy regularnie zraszać ich liście odstaną wodą, co poprawia absorpcję i oddawanie wilgoci. W ten sposób powstaje naturalny mikroklimat. Kolejnym sposobem jest ustawienie roślin odpornych na słońce, takich jak fikus czy monstera, w otwartym oknie balkonowym. Stworzą one zieloną barierę zatrzymującą gorące powietrze.

Pielęgnacja roślin w czasie fali gorąca

Rośliny, choć pomagają w chłodzeniu, same potrzebują szczególnej opieki podczas upałów. Gdy temperatury drastycznie rosną, warto zgrupować kwiaty w jednym miejscu. Transpiracja jednej rośliny podniesie wilgotność wokół pozostałych. Dobrym rozwiązaniem jest też ustawienie doniczek na podstawkach wypełnionych zalanym wodą keramzytem lub drobnymi kamykami. Parująca z nich woda stworzy przyjazne środowisko, ułatwiając roślinom przetrwanie trudnych warunków.

Podlewanie należy przeprowadzać wcześnie rano lub późnym wieczorem. Podczas największych upałów należy bezwzględnie zrezygnować z nawożenia. Rośliny poddane stresowi termicznemu nie są w stanie prawidłowo pobierać składników odżywczych, co grozi uszkodzeniem ich systemu korzeniowego.

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