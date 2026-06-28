MŚ 2026. Znamy osiem drużyn z trzecich miejsc. Kto awansował do 1/16 finału?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-28 8:45

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Po ostatnich meczach fazy grupowej awans do 1/16 finału z trzecich miejsc zapewniło sobie osiem drużyn. Zobacz, które zespoły okazały się najlepsze w tej klasyfikacji i zagrają w kolejnej rundzie turnieju.

Nogi piłkarzy podczas intensywnej walki o piłkę na zielonej murawie, z kawałkami trawy wzbijającymi się w powietrze, symbolizujące zaciętą rywalizację o awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Więcej o wynikach na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz w ciemnym stroju wykonuje wślizg, próbując odebrać piłkę zawodnikowi w białym stroju.

Kluczowe rozstrzygnięcia fazy grupowej

Zakończyła się rywalizacja w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata, które odbywają się w USA, Meksyku i Kanadzie. Zgodnie z formatem turnieju MŚ 2026, do 1/16 finału kwalifikują się dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem z dwunastu zespołów z trzecich miejsc.

Po sobotnich meczach awans z trzecich miejsc wywalczyły reprezentacje Algierii, Demokratycznej Republiki Konga i Ghany. Dołączyły one do Szwecji, Ekwadoru, Bośni i Hercegowiny, Paragwaju oraz Senegalu, które wcześniej zapewniły sobie miejsce w fazie pucharowej.

Jakie zespoły pożegnały się z turniejem?

Senegal, po początkowych problemach i porażkach z Francją 1:3 oraz Norwegią 2:3 w grupie I, rozgromił Irak 5:0 w decydującym starciu. Dzięki trzem punktom i dodatniemu bilansowi bramek zagra w 1/16 finału z Belgią.

Mniej szczęścia miał Iran z grupy G. Mimo braku porażki w turnieju i trzech remisów z Nową Zelandią 2:2, Belgią 0:0 oraz Egiptem 1:1, reprezentacja ta nie znalazła się w gronie ośmiu najlepszych zespołów z trzecich miejsc i odpada z mistrzostw.