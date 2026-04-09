Julinek Park rozpoczyna sezon 2026 w Światowy Dzień Cyrku! "Wracamy do naszych korzeni"

Weekend otwarcia to prawdziwe święto cyrku, które ożywi podwarszawski Julinek Park. Odwiedzający będą mieli okazję podziwiać artystów, którzy wypełnią przestrzeń parku energią i radością. Program obfituje w widowiska na żywo, interaktywne aktywności dla całych rodzin oraz warsztaty, podczas których będzie można spróbować swoich sił w sztuce cyrkowej. To propozycja dla każdego, kto pragnie aktywnie spędzić czas, zanurzyć się w atmosferze beztroskiej zabawy i doświadczyć niezapomnianych wrażeń.

Julinek Park otwiera sezon 2026. Światowy Dzień Cyrku przypada 18 kwietnia

Od spektakularnych pokazów i cyrkowych show, przez warsztaty rozwijające kreatywność i sprawność, po aktywności angażujące całe rodziny. To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić dzień aktywnie, ale też dla tych, którzy szukają miejsca z wyjątkowym klimatem i energią. W dniach 18-19 kwietnia Julinek Park zamieni się w arenę pełną spektakularnych pokazów i fascynujących atrakcji. Goście mogą liczyć na najwyższą jakość rozrywki i niezapomniane wrażenia. Warto dodać, że w tym roku na 18 kwietnia przypada Światowy Dzień Cyrku, święto zainicjowane przed laty przez Federation Mondiale du Cirque.

"Ten sezon będzie dla nas wyjątkowy, bo jeszcze mocniej wracamy do naszych korzeni i tego, co w Julinku najważniejsze – cyrkowych emocji, które łączą pokolenia. Start w Światowy Dzień Cyrku nie jest przypadkiem – chcemy w ten sposób podkreślić tożsamość Julinka i zaprosić gości do wspólnego świętowania w miejscu, gdzie cyrk żyje na co dzień, nie tylko od święta" – powiedziała Karina Jarecka, Marketing Manager Julinek Park.

Pierwszy dzień rozrywki po zimie. Julinek Park zaprasza

Otwarcie sezonu w Julinku - wyjątkowym parku rozrywki - to coś więcej niż pierwszy dzień działalności po zimowej przerwie. Wraz z rozpoczęciem działalności po zimowej przerwie miejsce zacznie na nowo tętnić życiem – śmiechem dzieci, muzyką, ruchem i cyrkową magią, która zostaje w pamięci na długo. Weekend 18–19 kwietnia to najlepszy moment, by wrócić do Julinka lub też odkryć go po raz pierwszy. Szczegółowy program otwarcia dostępny na stronie www.julinek.com.pl. Czas na Julinek – czas, który zostaje w pamięci.