Jak media społecznościowe zmieniają nasze przywiązanie? Odkryj nową strategię

Jak zmienia się strategia platform społecznościowych?

Platformy społecznościowe od dawna gromadzą dane o użytkownikach, takie jak zainteresowania czy lokalizacja, aby lepiej docierać do odbiorców z reklamami. Jak zauważa amerykańska prawniczka Kathleen DeLaney Thomas, dane te są jedynie narzędziem do przyciągania uwagi, która jest prawdziwym celem reklamodawców. Wartość uwagi wynika z jej ograniczonej ilości, co czyni ją cennym zasobem. Serwisy internetowe stosują różnorodne mechanizmy, takie jak nieskończone przewijanie czy spersonalizowane rekomendacje, aby jak najdłużej zatrzymać użytkowników przed ekranem.

Ewolucja uwagi w świecie cyfrowym

Dr Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu SWPS wskazuje, że nasza uwaga ewoluowała w środowisku, gdzie szybkie reagowanie na bodźce było kluczowe dla przetrwania. Dziś platformy wykorzystują te cechy, projektując powiadomienia i strumienie treści, które nieustannie angażują naszą uwagę. Aplikacje randkowe są jednym z przykładów, gdzie użytkownicy liczą na znalezienie czegoś interesującego przy każdym przesunięciu ekranu. W świecie cyfrowym uwaga stała się zasobem psychologicznym, który napędza algorytmy i modele sztucznej inteligencji.

Ekonomia przywiązania: nowa era w gospodarce cyfrowej

Zdaniem dr Pawlak, współczesne platformy nie tylko rywalizują o naszą uwagę, ale również o emocjonalne przywiązanie. Generatywna sztuczna inteligencja, w tym towarzysze AI, stają się nowymi aktorami, którzy wpływają na nasze zaufanie i emocjonalne zaangażowanie. Celem jest zbudowanie trwałej relacji z użytkownikiem, co stanowi kolejny etap w rozwoju gospodarki cyfrowej.

Jak chronić naszą uwagę w cyfrowym świecie?

Dr Pawlak podkreśla, że jednym z przyszłych wyzwań będzie ochrona ludzkiej uwagi jako dobra publicznego. W Stanach Zjednoczonych istnieją szkoły, gdzie technologia jest niemal nieobecna do 15. roku życia, co ma na celu rozwijanie autonomii i suwerenności umysłu w erze cyfrowej. Przerwanie koncentracji przez powiadomienia czy wielozadaniowość negatywnie wpływa na nasze funkcje poznawcze. Trening uwagi, mindfulness oraz ograniczenie czasu spędzanego w mediach społecznościowych mogą pomóc w zachowaniu koncentracji.

Praktyki wzmacniające koncentrację

Aby wzmocnić koncentrację, warto wyłączyć zbędne powiadomienia, pracować w blokach głębokiej koncentracji i wyznaczać stałe godziny na korzystanie z mediów społecznościowych. Regularna aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu również wspierają funkcje wykonawcze mózgu. Dr Pawlak zaznacza, że regularna praktyka tych nawyków może znacząco ograniczyć naszą podatność na rozpraszacze.

Źródło PAP.