Ambasador USA: Apache w Polsce obsługiwane przez najlepszych pilotów

Co oznacza podpisanie kontraktów z Boeingiem?

We wtorek, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer jeden w Łodzi zawarły umowy offsetowe z firmą Boeing. Dzięki tym umowom możliwe będzie utworzenie centrum serwisowego dla śmigłowców Apache. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, podczas uroczystości zaznaczył, że to kolejny ważny dzień w relacjach polsko-amerykańskich.

Polska – kluczowy sojusznik w NATO

Ambasador Rose podkreślił, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. - Pan premier powiedział to, co najistotniejsze - że nasze partnerstwo rośnie w miarę tego, jak nasza siła rośnie. Może jeszcze dodam, (…) Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO – podkreślił.

Apache w rękach najlepszych pilotów

Podczas uroczystości ambasador Rose podkreślił, że wydarzenie to nie mogłoby się odbyć bez wsparcia kluczowych osób, takich jak premier czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rose zaznaczył, że Apache to „najlepsze śmigłowce bojowe” i będą one obsługiwane „przez najlepszych pilotów”.

Źródło PAP.