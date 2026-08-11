Ambasador USA: Apache w Polsce obsługiwane przez najlepszych pilotów

PAP
PAP
2026-08-11 11:11

W Łodzi podpisano kontrakty offsetowe z Boeingiem, co otwiera drogę do stworzenia centrum serwisowego śmigłowców Apache. Ambasador USA w Polsce podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla relacji polsko-amerykańskich oraz wyraził uznanie dla polskich pilotów, którzy będą obsługiwać te maszyny.

Śmigłowiec bojowy Apache z kręcącym się wirnikiem na lotnisku. O wsparciu Boeinga dla Polski przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: 56. Baza Lotnicza/ Materiały prasowe Śmigłowiec AH-64D Apache

Co oznacza podpisanie kontraktów z Boeingiem?

We wtorek, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer jeden w Łodzi zawarły umowy offsetowe z firmą Boeing. Dzięki tym umowom możliwe będzie utworzenie centrum serwisowego dla śmigłowców Apache. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, podczas uroczystości zaznaczył, że to kolejny ważny dzień w relacjach polsko-amerykańskich.

Polska – kluczowy sojusznik w NATO

Ambasador Rose podkreślił, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. - Pan premier powiedział to, co najistotniejsze - że nasze partnerstwo rośnie w miarę tego, jak nasza siła rośnie. Może jeszcze dodam, (…) Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO – podkreślił.

Apache w rękach najlepszych pilotów

Podczas uroczystości ambasador Rose podkreślił, że wydarzenie to nie mogłoby się odbyć bez wsparcia kluczowych osób, takich jak premier czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rose zaznaczył, że Apache to „najlepsze śmigłowce bojowe” i będą one obsługiwane „przez najlepszych pilotów”.

Źródło PAP.

Pokój Zbrodni - Skazany na dożywocie Piotr Pytel ułaskawiony. Przełom po blisko 22 latach