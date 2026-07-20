Czyste Powietrze 2026. Nowe zasady weszły w życie. Co się zmienia?

Jakie zmiany wprowadza nowe Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że od 20 lipca obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. „Oznacza to łatwiejszy dostęp do dotacji dla większej grupy osób” – podkreślono w komunikacie. Wprowadzone modyfikacje wynikają z konsultacji społecznych, w których uczestniczyli właściciele domów, gminy oraz przedstawiciele branży budowlanej.

Wzrost stawek dotacji i zmiany w źródłach ciepła

Jedną z istotnych zmian jest wzrost o 10 procent maksymalnych stawek dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne, takie jak ocieplenie ścian czy wymiana stolarki okiennej. Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. „Zmiany są efektem konsultacji społecznych, w których uwagi i propozycje zmian zgłosili m.in. właściciele domów, gminy, operatorzy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawiciele branży wykonawców” – dodano.

Od 2027 roku program nie będzie wspierał ogrzewania elektrycznego poza pompami ciepła. Dofinansowanie nie obejmie m.in. mat grzewczych i kotłów elektrycznych. Z kolei w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej przewidziano znaczące zwiększenie kwot dotacji.

Nowe zasady dotyczące posiadania nieruchomości

Katalog wyjątków od zasady posiadania nieruchomości przez co najmniej trzy lata został rozszerzony. „Wyjątek obejmie także właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia. Pozostaje jak dotychczas wyjątek nabycia nieruchomości w drodze spadku” – wskazano. Osoby posiadające co najmniej połowę udziałów w nieruchomości nabytej w drodze zakupu lub darowizny muszą posiadać ją przez co najmniej rok.

Ułatwienia w dokumentacji i składaniu wniosków

Zmieniono zasady dotyczące prefinansowania, wydłużając czas na realizację prac z 120 do 180 dni. Osoby, które już podpisały umowy, mogą skorzystać z tego wydłużenia po zmianie umowy. Dodatkowo uproszczono proces składania wniosków i dokumentacji. „Od 20 lipca więcej specjalistów może potwierdzać dokumenty techniczne, co ułatwi kompletowanie dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji i przyspieszy rozliczanie inwestycji” – wskazano.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że niektóre elementy programu pozostają bez zmian, takie jak audyt energetyczny czy limity kosztów kwalifikowanych. Program Czyste Powietrze nadal skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych, którzy mogą otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła i modernizację budynków.

Źródło PAP.