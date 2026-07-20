Prezydent zawetował ustawę o związkach partnerskich

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na weto rządowej ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej oraz umowy o wspólnym pożyciu. „Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji RP. Definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny” – podkreślił prezydent.

W jego opinii przyjęcie ustawy mogłoby stworzyć nową formę prawną przypominającą małżeństwo, ale bez jego pełnych zobowiązań. Mimo weta, prezydent zaznaczył, że jest otwarty na dalsze dyskusje dotyczące regulacji praw osób bliskich, które potrzebują wsparcia w różnych aspektach życia. Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, wyraził swoje niezadowolenie z decyzji prezydenta.

Uważam, że pan prezydent skrzywdził tą decyzją olbrzymią rzeszę ludzi. (…) Jesteśmy w XXI w. Każdy ma prawo żyć, jak chce. Tworzyć rodzinę tak, jak chce, spać, z kim chce, wierzyć, w co chce. Musi pan to przyjąć. Jeżeli pan tego nie rozumie, to jest pan po prostu w błędzie. To jest jakaś zaćma ideologiczna, która pana opanowała – skomentował Czarzasty.

Związki partnerskie w następnej kadencji Sejmu?

Zapytany o przyszłe działania Nowej Lewicy w kwestii związków partnerskich, Czarzasty stwierdził, że nie ma sensu podejmować kroków w obecnej kadencji Sejmu z uwagi na stanowisko prezydenta. „Uważam, że my powinniśmy podejść do tego w następnej kadencji Sejmu. I mówię jasno, jeżeli Lewica będzie miała np. 60 posłów, to to przeprowadzimy. Nawet jeszcze w wersji takiej pewnie pełniejszej, bo w tej chwili poszliśmy na kilka kompromisów” – zapowiedział Czarzasty.

Planowane zmiany w ochronie zdrowia

Podczas konferencji prasowej w Katowicach, Czarzasty odniósł się także do propozycji zmian w ochronie zdrowia, które popiera jego partia. Pozytywnie ocenił m.in. pomysł wprowadzenia limitu stawki godzinowej dla lekarzy oraz zakaz pełnienia fikcyjnych dyżurów w kilku miejscach jednocześnie. Zmiany te mają być wprowadzone zarówno przez rozporządzenia, jak i ustawy. Czarzasty zapowiedział, że Sejm zajmie się tymi kwestiami na najbliższym posiedzeniu, a w razie potrzeby zwoła dodatkowe posiedzenie w sierpniu.

Źródło PAP.