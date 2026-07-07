Rzeczywiste koszty marzenia o własnym domu

Decyzja o budowie domu to dla wielu początek drogi do spełnienia marzeń. Często jednak początkowy optymizm zderza się z twardą, finansową rzeczywistością. Koszt samego postawienia budynku – od fundamentów aż po dach – potrafi błyskawicznie uszczuplić nawet doskonale zaplanowany budżet. Rosnące ceny materiałów budowlanych oraz rosnące stawki za robociznę sprawiają, że stan surowy to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Prawdziwym wyzwaniem okazuje się jednak etap wykończenia wnętrz. To właśnie tutaj ukryte są koszty, które najłatwiej niedoszacować. Zakup podłóg, flizowanie łazienek, montaż instalacji czy zabudowa kuchenna na wymiar generują ogromne wydatki. W efekcie doprowadzenie domu do stanu, w którym można w nim komfortowo zamieszkać, bywa niemal tak samo kosztowne, jak wzniesienie jego konstrukcji.

Jakie były zmiany cen w maju 2026?

Ceny materiałów budowlanych w maju 2026 roku wzrosły o 3% w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej. Polskie Składy Budowlane podały, że w kwietniu wzrost wyniósł 2,1%. W sprzedaży detalicznej ceny wzrosły o 1,4%, a w handlu hurtowym o 5%.

Które materiały podrożały najbardziej?

Największe podwyżki w maju 2026 roku dotyczyły izolacji termicznych, które zdrożały o 17%, a także płyt OSB i drewna, które podrożały o 8%. Dachy, rynny oraz izolacje wodochronne również odnotowały wzrost cen o 7%.

Czy jakieś ceny spadły?

Ceny w kategoriach takich jak dekoracje, ogród, hobby oraz cement i wapno pozostały na tym samym poziomie. Z kolei spadek cen o 1% odnotowano w trzech kategoriach: otoczenie domu, wykończenia oraz wyposażenie i AGD.

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP