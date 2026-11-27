Kiedy masz ochotę na coś więcej niż czarną kawę

Dobra kawa mleczna wymaga odpowiednio zaparzonego espresso i właściwie przygotowanego mleka. Philips Baristina Latte upraszcza oba te etapy. Po wsypaniu ulubionych ziaren i przesunięciu uchwytu ekspres sam je mieli, ubija i zaparza kawę.

Za mleko odpowiada natomiast inteligentna dysza spieniająca. W odróżnieniu od klasycznych spieniaczy samodzielnie kontroluje jego temperaturę i konsystencję, dlatego nie trzeba samodzielnie kontrolować całego procesu ani posiadać umiejętności baristy.

W zależności od tego, na jaką kawę mamy ochotę, ekspres przygotuje gęstą pianę idealną do latte macchiato, aksamitną mikropiankę do cappuccino albo gorące mleko do flat white. Aby cieszyć się ulubionym napojem, wystarczy przekręcić pokrętło i wybrać preferowaną opcję, a następnie rozpocząć spienianie jednym przyciskiem.

Baristina Latte współpracuje zarówno z tradycyjnym mlekiem, jak i napojami roślinnymi, m.in. owsianym, sojowym czy migdałowym. Pozwala więc łatwo dopasować napój do własnych preferencji.

Dobra kawa zaczyna się od ziaren

Jedwabista mleczna pianka to tylko jeden element dobrego cappuccino czy latte macchiato. Równie ważna jest baza w postaci aromatycznego espresso. Dlatego Baristina Latte mieli ziarna bezpośrednio przed zaparzeniem dzięki wbudowanemu młynkowi, pomagając zachować ich smak i aromat.

Urządzenie samodzielnie dobiera odpowiedni sposób mielenia, dozuje i ubija kawę, dlatego nie trzeba zastanawiać się nad technicznymi parametrami przygotowania espresso. Pompa o ciśnieniu 16 barów pomaga natomiast wydobyć pełnię smaku z ziaren.

Intensywność oraz objętość kawy można dopasować do własnych preferencji, a następnie połączyć espresso z wybranym rodzajem spienionego mleka. Dzięki temu na bazie jednego urządzenia można przygotować zarówno klasyczne espresso, jak i cappuccino czy latte macchiato.

Kawa wypita. A co z czyszczeniem ekspresu?

Konserwacja ekspresów do kawy, szczególnie tych wyposażonych w systemy mleczne, może kojarzyć się ze skomplikowanym czyszczeniem trudno dostępnych elementów i zakamarków. W przypadku ekspresu Baristina Latte również ten etap został maksymalnie uproszczony.

Po przygotowaniu kawy wystarczy wyjąć kolbę, rozłożyć dyszę spieniającą i przepłukać je pod bieżącą wodą. Wybrane części można także myć w zmywarce. Konstrukcja urządzenia ułatwia dostęp do poszczególnych elementów, dzięki czemu przygotowanie cappuccino czy latte nie oznacza później długiego czyszczenia ekspresu.

Kawy mleczne w nowoczesnym wydaniu

Philips Baristina Latte została stworzona z myślą o osobach, które chcą w prosty sposób przygotowywać w domu ulubioną kawę, bez skomplikowanej obsługi i ręcznego spieniania mleka.

Prosta, nowoczesna forma sprawia, że ekspres dobrze odnajdzie się w różnych kuchennych wnętrzach. Baristina Latte jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej – dzięki czemu można wybrać tę, która najlepiej pasuje do własnej przestrzeni.

To propozycja dla tych, którzy cenią dobrą kawę, wygodę i rozwiązania, które po prostu dobrze sprawdzają się na co dzień.

Materiał sponsorowany