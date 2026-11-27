Dla wielu osób wybór ekspresu do kawy sprowadza się do najważniejszego pytania: czy kawa będzie smakować równie dobrze jak ta, którą lubimy zamawiać w kawiarni? Automatyczny ekspres Philips LatteGo Pro 6000 oferuje 25 napojów zarówno na ciepło, jak i na zimno. Pozwala również zapisywać własne ustawienia i tworzyć do 8 profili użytkowników, dzięki czemu każdy domownik może dopasować kawę do swoich preferencji.

Kawa jak z kawiarni, ale w domu? Jak ją uzyskać?

Kawa z ulubionej kawiarni to dla wielu osób mały codzienny luksus, a odtworzenie tego efektu w domu nie zawsze jest proste. Na smak i aromat napoju wpływa nie tylko wybór ziaren, ale także sposób ich mielenia i parzenia oraz odpowiednie ustawienia ekspresu. Dlatego miłośnicy kawy coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwalają uzyskać doskonały efekt w domowych warunkach, bez konieczności samodzielnego eksperymentowania z ustawieniami. W automatycznym ekspresie Philips LatteGo Pro 6000 technologia Bean Adjust dostosowuje parametry parzenia do wybranych ziaren, pomagając wydobyć ich charakterystyczne nuty smakowe. Z kolei BrewExtract dozuje i ubija nawet o 40% więcej ziaren*, by zapewnić bardziej intensywny smak i aromat każdej filiżanki. Wytrzymały młynek ceramiczny odpowiada za wysoką jakość mielenia, a technologia SilentBrew zapewnia większy komfort codziennego użytkowania – dzięki której ekspres pracuje nawet o 40% ciszej. Docenią to zwłaszcza osoby przygotowujące kawę wcześnie rano lub pracujące z domu.

Dobre ziarna są ważne, ale o smaku kawy w filiżance decyduje znacznie więcej niż ich pochodzenie czy stopień palenia. Liczy się precyzja mielenia, odpowiednia temperatura wody, ciśnienie oraz czas ekstrakcji – te wszystkie czynniki wpływają na to, czy kawa zachowa swoją naturalną słodycz, zyska głębię aromatu i odpowiedni balans. Zbyt grube lub zbyt drobne mielenie może całkowicie zmienić charakter napoju, podobnie jak źle dobrane parametry parzenia. Coraz więcej użytkowników ma tego świadomość i szuka ekspresu, który nie tylko zapewnia wygodę, ale też pomaga uzyskać smak znany z kawiarni – mówi Marcin Kozicki ​ barista i certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem współpracujący z marką Philips.

Wygoda użytkowania na co dzień

Innym częstym dylematem przy wyborze ekspresu do domu jest system mleczny – jego łatwość obsługi oraz mało uciążliwe czyszczenie. Użytkownicy oczekują dziś nie tylko aksamitnej pianki do latte, cappuccino czy macchiato, ale także rozwiązania, które łatwo utrzymać w czystości. W modelu Philips LatteGo Pro 6000 zastosowano pozbawiony rurek i złożony z zaledwie dwóch elementów system LatteGo Pro. Pozwala on z jednej strony przygotować mleczne kawy z gładką pianką, a z drugiej ogranicza wysiłek związany z czyszczeniem. To najszybszy w czyszczeniu system mleczny**, który można szybko opłukać pod bieżącą wodą lub umyć w zmywarce. To ważne, bo właśnie czyszczenie systemu mlecznego często decyduje o tym, czy użytkownicy rzeczywiście korzystają z niego na co dzień. W tym modelu obsługa i czyszczenie są szybkie i bezproblemowe.

Automatyczny ekspres Philips LatteGo Pro 6000 to propozycja dla osób, które chcą cieszyć się smakiem kawy jak z kawiarni, a jednocześnie oczekują od domowego ekspresu wygody, różnorodności i rozwiązań dopasowanych do własnych upodobań.

* W porównaniu z wszystkimi innymi automatycznymi ekspresami do espresso Philips.

** Grudzień 2025, weryfikacja przez stronę trzecią dotycząca demontażu, płukania i ponownego montażu systemu spieniania mleka w automatycznych ekspresach do espresso One Touch w porównaniu z top-10 w 21 krajach, czerwiec 2024 - czerwiec 2025.

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