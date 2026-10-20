Nie każdy potrzebuje iPhone'a 18 Pro. Dla kogo starszy model będzie lepszym wyborem?

9 września Apple pokazało iPhone'a 18 Pro. Nowy procesor A20 Pro w technologii 2 nm, zmienna przysłona w aparacie głównym i mniejsza Dynamic Island to spory skok względem zeszłorocznego 17 Pro. Ale powiedzmy sobie to szczerze – w praktyce dla większości ludzi, którzy dziś sięgają po telefon kilkanaście razy dziennie, żeby zadzwonić, sprawdzić coś w sieci, odpisać na wiadomość i zrobić zdjęcie pupilowi – ten skok jest niewidoczny. W których sytuacjach starszy iPhone sprawdzi się równie dobrze, a czasem lepiej niż nowość z Cupertino?

Kiedy nie potrzebujesz iPhone 18 Pro?

Robisz zdjęcia prywatne, nie sesje produktowe

Zmienna przysłona w 18 Pro robi realną różnicę w fotografii nocnej i portretowej przy trudnym świetle. To ogromny atut dla kogoś, kto świadomie komponuje kadr. Jeśli Twoje galeria zdjęć zawiera głównie urodziny, wakacje, Twoje pociechy i psa na spacerze, iPhone 16 z aparatem 48+12 Mpix i procesorem A18 da praktycznie nieodróżnialny efekt w codziennym użytku, a jednocześnie ma już pełne wsparcie dla Apple Intelligence. A dla tych, którym marzy się zaawansowana seria Pro, ale wolą rozsądniej gospodarować budżetem – świetną alternatywą są odnawiane modele iPhone 16 Pro lub iPhone 17 Pro ze sklepu GradeUp, który oferuje je w świetnych cenach, w pełni sprawne i z solidnym wsparciem ochronnym.

Nie grasz w wymagające gry ani nie montujesz wideo w telefonie 7-rdzeniowy GPU w A20 Pro robi różnicę przy grach AAA i renderowaniu 4K w aplikacjach montażowych. Jeśli otwierasz telefon głównie po to, żeby przeglądać wiadomości, sklep internetowy i mapy, ten zapas mocy nigdy nie zostanie wykorzystany. iPhone 16 Pro (A18 Pro, ekran 6,3", 48 Mpix z ultraszerokim i 5x zoomem) daje komfort pracy na lata, a kosztuje wyraźnie mniej niż flagowiec z tego roku.

Kupujesz pierwszy smartfon nastolatkowi

Nastolatek nie potrzebuje w telefonie zmiennej przysłony ani 2-nanometrowego procesora. Potrzebuje telefonu, który przetrwa cały dzień poza domem bez szukania ładowarki, a przy tym poradzi sobie z grupowym czatem, TikTokiem i grami, i który nie trzeba będzie wymieniać za rok czy dwa. iPhone 16 Plus oferuje dokładnie to: bateria 4674 mAh daje realny cały dzień pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu, 6,7-calowy ekran jest wystarczająco duży do oglądania filmów i grania, a procesor A18 gwarantuje wsparcie aktualizacji iOS jeszcze przez wiele lat. W odnowionej wersji z GradeUP (klasa Standard, stan dobry) kosztuje od 2799 zł, czyli wyraźnie mniej, niż nowy egzemplarz tego modelu, a i tak wciąż jest to "flagowiec sprzed roku", nie budżetowy kompromis. Jedyne, z czego świadomie rezygnujesz względem modeli Pro, to ekran 120 Hz i teleobiektyw.

Liczy się dla Ciebie budżet, a nie najnowszy chip

Różnica w cenie między iPhone'em 15 Plus a 18 Pro to często kilka tysięcy złotych – kwota, którą można przeznaczyć na coś innego niż telefon, który i tak spędzi większość życia w kieszeni lub na ładowarce. W przypadku modeli odnowionych ta różnica rośnie jeszcze bardziej, bo do gry wchodzą kategorie stanu technicznego (np. Premium czy Extra), a nie tylko rok premiery.

Nie lubisz wymieniać sprzętu co roku

iPhone 17 Pro, który jeszcze kilka tygodni temu był topowym modelem, dziś jest "poprzednim". To nie znaczy, że stał się gorszy. Po prostu zmienił się punkt odniesienia. Telefon kupiony w tym roku będzie równie sprawny za dwa lata, niezależnie od tego, co Apple pokaże we wrześniu 2027.

Gdzie kupować iPhone poprzednich generacji?

Wielu osobom, które chcą zostać przy ekosystemie Apple, ale niekoniecznie przy najnowszym modelu, wydaje się, że nie mają wyboru – że skoro Apple nie wznawia produkcji starszych iPhone'ów to jedyną opcją jest kupno tego, co akurat ostatnio zostało zaprezentowane w Cupertino. To błędne założenie. Premiera nowej generacji nie oznacza natychmiastowego zniknięcia starszych modeli – podstawowe wersje (np. 16 czy 17) Apple produkuje znacznie dłużej (choć seria Pro rzeczywiście jest wycofywana z oferty). Są więc inne rozwiązania.

Pierwsze to zakup przez luźno regulowany rynek ogłoszeniowy iPhonów z drugiego obiegu, bez pośrednika. Może się to skończyć dobrze, ale równie dobrze telefon może mieć podmienioną baterię z gorszym ogniwem, niewidoczne na pierwszy rzut oka uszkodzenia albo nieujawnioną historię napraw. Nie ma tu gwarancji, prawa do zwrotu ani pewności, że stan techniczny odpowiada opisowi. Co więcej, drobne usterki najczęściej ujawniają się dopiero po kilku tygodniach użytkowania.

Druga droga to sklepy specjalizujące się w sprzęcie odnowionym i używanym, jak gradeup.pl. Jak zapewnia Patryk Skrzypczak, ekspert z GradeUP, "Każdy telefon ma u nas jasno określoną klasę jakości, opisany wygląd i kondycję baterii, dwuletnią rękojmię sprzedawcy oraz aż 60 dni na zwrot". Zamiast oceniać stan telefonu na podstawie kilku zdjęć w ogłoszeniu, dostajesz sprzęt, który przeszedł kompleksowe czyszczenie i kontrolę techniczną oraz ma jasno opisane, co zostało sprawdzone lub wymienione. Dla kogoś, kto szuka konkretnego modelu z wcześniejszej generacji, to droga dająca porównywalną cenę przy dużo mniejszym ryzyku.

Podsumowanie

Pytanie "czy potrzebuję iPhone'a 18 Pro" rzadko ma jedną słuszną odpowiedź. Przede wszystkim zależy od tego, do czego telefon faktycznie służy, a nie od tego, co pokazuje najnowsza premiera. Jeśli wybór padnie na starszy model, bardzo ważne jest, by wybrać sprawdzonego sprzedawcę. Nie trzeba wcale wybierać między ryzykiem zakupu z drugiej ręki a przepłacaniem za nowy egzemplarz. Sklepy takie jak gradeup.pl łączą dostępność poprzednich generacji z gwarancją, jasną klasą jakości i prawem zwrotu, czyli dokładnie tym, czego brakuje przy zakupie od osoby prywatnej.

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