Co dalej z Kartą Rodziny Mundurowej? Związkowcy stawiają ministrowi ultimatum

Policyjni związkowcy dali ministerstwu siedem dni na realizację zobowiązań, w tym na wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej.

Posłowie domagają się jasnej deklaracji, czy strażacy ratownicy OSP zostaną objęci nowymi rozwiązaniami.

Prace nad projektem ustawy utknęły na etapie analiz, które według zapowiedzi miały być gotowe ponad pół roku temu.

Policyjni związkowcy tracą cierpliwość i grożą protestem

Grupa posłów, na czele z Robertem Warwasem, w interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji zwraca uwagę na rosnące zaniepokojenie w środowisku służb mundurowych. Powodem jest brak postępów w pracach nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej, która ma wprowadzić system ulg i zniżek dla funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Jak wskazują parlamentarzyści, sprawa przestała być wyłącznie problemem legislacyjnym. Zarząd Główny NSZZ Policjantów wezwał ministra do realizacji zobowiązań z porozumienia zawartego w marcu 2025 roku. Związkowcy dali resortowi 7-dniowy termin na podjęcie działań, zapowiadając, że w przeciwnym razie mogą wznowić ogólnokrajową akcję protestacyjną.

Co ze strażakami ochotnikami? Posłowie pytają o wyniki analiz

Drugim kluczowym wątkiem poruszonym w interpelacji jest niepewność dotycząca strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Od dłuższego czasu toczy się dyskusja, czy ta grupa również powinna zostać objęta systemem wsparcia w ramach Karty Rodziny Mundurowej.

Posłowie przypominają, że jeszcze w lutym 2026 roku sekretarz stanu w MSWiA informował o trwających analizach w tej sprawie. Od tego czasu minęło jednak ponad pół roku, a resort wciąż nie przedstawił ich wyników ani nie zajął jednoznacznego stanowiska, co budzi pytania o dalsze losy tego pomysłu.

Parlamentarzyści domagają się od resortu konkretnych odpowiedzi

W związku z przedłużającym się impasem, autorzy interpelacji domagają się od ministerstwa konkretnych informacji. Chcą poznać przyczyny zastoju w pracach nad projektem, który trwa od lutego 2026 roku, oraz dowiedzieć się, kiedy realnie można spodziewać się zakończenia procesu legislacyjnego.

Posłowie zadali również bezpośrednie pytania o status analiz dotyczących włączenia do programu strażaków OSP. Oczekują przedstawienia wyników tych prac oraz jasnej deklaracji, jakie jest ostateczne stanowisko MSWiA w sprawie objęcia wsparciem druhów ochotników i ich rodzin.