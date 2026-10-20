Co dalej z Kartą Rodziny Mundurowej? Związkowcy stawiają ministrowi ultimatum

Redakcja ESKA.pl
2026-10-20 15:43

Przedłużające się prace nad Kartą Rodziny Mundurowej wywołują coraz większe napięcie w służbach. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów postawił resortowi ultimatum, grożąc ogólnopolskim protestem. W tle pozostaje nierozstrzygnięta kwestia objęcia wsparciem strażaków ochotników.

Tył munduru policjanta z kajdankami i krótkofalówką przy pasie. O sporze o Kartę Rodziny Mundurowej przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com
  • Policyjni związkowcy dali ministerstwu siedem dni na realizację zobowiązań, w tym na wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej.
  • Posłowie domagają się jasnej deklaracji, czy strażacy ratownicy OSP zostaną objęci nowymi rozwiązaniami.
  • Prace nad projektem ustawy utknęły na etapie analiz, które według zapowiedzi miały być gotowe ponad pół roku temu.

Policyjni związkowcy tracą cierpliwość i grożą protestem

Grupa posłów, na czele z Robertem Warwasem, w interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji zwraca uwagę na rosnące zaniepokojenie w środowisku służb mundurowych. Powodem jest brak postępów w pracach nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej, która ma wprowadzić system ulg i zniżek dla funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Jak wskazują parlamentarzyści, sprawa przestała być wyłącznie problemem legislacyjnym. Zarząd Główny NSZZ Policjantów wezwał ministra do realizacji zobowiązań z porozumienia zawartego w marcu 2025 roku. Związkowcy dali resortowi 7-dniowy termin na podjęcie działań, zapowiadając, że w przeciwnym razie mogą wznowić ogólnokrajową akcję protestacyjną.

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Co ze strażakami ochotnikami? Posłowie pytają o wyniki analiz

Drugim kluczowym wątkiem poruszonym w interpelacji jest niepewność dotycząca strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Od dłuższego czasu toczy się dyskusja, czy ta grupa również powinna zostać objęta systemem wsparcia w ramach Karty Rodziny Mundurowej.

Posłowie przypominają, że jeszcze w lutym 2026 roku sekretarz stanu w MSWiA informował o trwających analizach w tej sprawie. Od tego czasu minęło jednak ponad pół roku, a resort wciąż nie przedstawił ich wyników ani nie zajął jednoznacznego stanowiska, co budzi pytania o dalsze losy tego pomysłu.

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Parlamentarzyści domagają się od resortu konkretnych odpowiedzi

W związku z przedłużającym się impasem, autorzy interpelacji domagają się od ministerstwa konkretnych informacji. Chcą poznać przyczyny zastoju w pracach nad projektem, który trwa od lutego 2026 roku, oraz dowiedzieć się, kiedy realnie można spodziewać się zakończenia procesu legislacyjnego.

Posłowie zadali również bezpośrednie pytania o status analiz dotyczących włączenia do programu strażaków OSP. Oczekują przedstawienia wyników tych prac oraz jasnej deklaracji, jakie jest ostateczne stanowisko MSWiA w sprawie objęcia wsparciem druhów ochotników i ich rodzin.

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