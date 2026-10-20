Liga NBA stawia na zagraniczne gwiazdy. Ile państw ma swoich reprezentantów?

Rekordowa liczba krajów reprezentowana na parkietach

W poprzednich rozgrywkach na boiskach wystąpiło 135 graczy zagranicznych, co oznacza, że pod tym względem rekord ligi nie został poprawiony. W tym roku zobaczymy z kolei 70 zawodników pochodzących z Europy, a do najlepszego wyniku w historii zabrakło zaledwie jednego europejskiego koszykarza. Warto zaznaczyć, że każda z 30 rywalizujących ekip ma w składzie przynajmniej jednego zagranicznego gracza.

Wśród obcokrajowców najwięcej zawodników pochodzi z Francji, która wydelegowała 17 sportowców. Kolejne miejsca zajmują liderująca w poprzednich latach Kanada z 16 graczami, Australia z dziewięcioma, Niemcy z siedmioma oraz Nigeria i Serbia z sześcioma reprezentantami. Klubami z największą liczbą obcokrajowców są Dallas Mavericks, Miami Heat i Washington Wizards, z których każdy posiada w kadrze siedmiu takich graczy.

Kto zdominuje sezon pod nieobecność Polaka?

Zawodnicy z innych państw to obecnie jedne z największych gwiazd całych rozgrywek. Osiem ostatnich nagród MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika trafiło do koszykarzy urodzonych poza USA. W dwóch poprzednich sezonach zdobywał ją Kanadyjczyk Shai Gilgeous-Alexander, a wcześniej triumfowali: Kameruńczyk z amerykańskim obywatelstwem Joel Embiid w 2023 roku, Serb Nikola Jokić w latach 2021-2022 i 2024, a także Grek Giannis Antetokounmpo w latach 2019-2020.

Tym razem rywalizacja za oceanem rozpoczyna się bez żadnego polskiego koszykarza. Tuż przed rozpoczęciem zmagań zespół Portland Trail Blazers rozwiązał kontrakt z Jeremym Sochanem, dla którego miał to być piąty rok występów. Przed nim na amerykańskich parkietach grali: Cezary Trybański w latach 2002-2004, Maciej Lampe w okresie 2003-2006 oraz Marcin Gortat między 2007 a 2019 rokiem.