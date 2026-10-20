Liga NBA stawia na zagraniczne gwiazdy. Ile państw ma swoich reprezentantów?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-20 14:15

W rozpoczynającym się we wtorek nowym sezonie liga NBA będzie gościć 125 koszykarzy spoza USA. Przedstawiciele aż 43 państw zagrają na amerykańskich parkietach, co stanowi wyrównanie dotychczasowego rekordu, jaki zanotowała liga NBA. Niestety, w rozgrywkach zabraknie na starcie reprezentanta Polski.

Dwaj koszykarze walczą o piłkę na parkiecie NBA. O zagranicznych gwiazdach ligi przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj koszykarze rywalizują o piłkę na boisku. Jeden zawodnik w granatowym stroju kozłuje piłkę obok rywala w białym stroju.

Rekordowa liczba krajów reprezentowana na parkietach

W poprzednich rozgrywkach na boiskach wystąpiło 135 graczy zagranicznych, co oznacza, że pod tym względem rekord ligi nie został poprawiony. W tym roku zobaczymy z kolei 70 zawodników pochodzących z Europy, a do najlepszego wyniku w historii zabrakło zaledwie jednego europejskiego koszykarza. Warto zaznaczyć, że każda z 30 rywalizujących ekip ma w składzie przynajmniej jednego zagranicznego gracza.

Wśród obcokrajowców najwięcej zawodników pochodzi z Francji, która wydelegowała 17 sportowców. Kolejne miejsca zajmują liderująca w poprzednich latach Kanada z 16 graczami, Australia z dziewięcioma, Niemcy z siedmioma oraz Nigeria i Serbia z sześcioma reprezentantami. Klubami z największą liczbą obcokrajowców są Dallas Mavericks, Miami Heat i Washington Wizards, z których każdy posiada w kadrze siedmiu takich graczy.

Kto zdominuje sezon pod nieobecność Polaka?

Zawodnicy z innych państw to obecnie jedne z największych gwiazd całych rozgrywek. Osiem ostatnich nagród MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika trafiło do koszykarzy urodzonych poza USA. W dwóch poprzednich sezonach zdobywał ją Kanadyjczyk Shai Gilgeous-Alexander, a wcześniej triumfowali: Kameruńczyk z amerykańskim obywatelstwem Joel Embiid w 2023 roku, Serb Nikola Jokić w latach 2021-2022 i 2024, a także Grek Giannis Antetokounmpo w latach 2019-2020.

Tym razem rywalizacja za oceanem rozpoczyna się bez żadnego polskiego koszykarza. Tuż przed rozpoczęciem zmagań zespół Portland Trail Blazers rozwiązał kontrakt z Jeremym Sochanem, dla którego miał to być piąty rok występów. Przed nim na amerykańskich parkietach grali: Cezary Trybański w latach 2002-2004, Maciej Lampe w okresie 2003-2006 oraz Marcin Gortat między 2007 a 2019 rokiem.

ROLKI