Potrącenie w Zielonej Górze. 75-letnia kobieta trafiła do szpitala ze złamaną nogą

Wypadek na ulicy Szosa Kisielińska w Zielonej Górze

W czwartek 15 października 2026 roku doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem osoby pieszej. Kierujący samochodem marki Volvo **72-letni mężczyzna** potrącił na przejściu dla pieszych **75-letnią kobietę**. Do zdarzenia doszło na ulicy Szosa Kisielińska, a cały przebieg wypadku został utrwalony przez system miejskiego monitoringu. W wyniku uderzenia piesza doznała złamania nogi i została niezwłocznie przewieziona do szpitala.

Policja zatrzymała prawo jazdy 72-letniemu kierowcy

Funkcjonariusze policji, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, podjęli decyzję o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami 72-letniemu kierowcy Volvo. Obecnie mundurowi wyjaśniają wszystkie szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tego wypadku. Sprawa w najbliższym czasie zostanie skierowana do sądu, który zdecyduje o dalszej odpowiedzialności mężczyzny. Policjanci przypominają, że chwila nieuwagi w rejonie przejść dla pieszych może mieć poważne skutki dla zdrowia i życia uczestników ruchu.

Apel o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków

Zielonogórscy policjanci apelują do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej uwagi, zwłaszcza w okresie jesiennym. Ważne jest, aby dostosować prędkość pojazdu do panujących warunków atmosferycznych oraz zachować czujność w pobliżu skrzyżowań. Podczas skręcania w drogę podporządkowaną należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa zarówno innym pojazdom, jak i pieszym znajdującym się na pasach czy chodniku. Służby przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od postępowania każdego uczestnika ruchu drogowego.

Zasady bezpieczeństwa dla pieszych i kierujących

Policja kieruje prośby o rozwagę również do osób pieszych, które przed wejściem na jezdnię powinny zawsze upewnić się, że nadjeżdżający samochód zdąży się zatrzymać. Zachowanie gotowości do reakcji na zmieniającą się sytuację na drodze jest istotne dla ochrony niechronionych uczestników ruchu. Kierowcy powinni wsiadać za kierownicę wyłącznie trzeźwi i wypoczęci, unikając pośpiechu, który często prowadzi do nieostrożności. Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne, aby piesi na przejściach mogli czuć się bezpiecznie.

Źródło: Policja.pl