iPhone 18 Pro nie tylko dla profesjonalistów. 5 funkcji, dzięki którym twoje codzienne zdjęcia będą wyglądały świetnie

Podczas spotkania z zespołem Apple miałam okazję bliżej poznać możliwości iPhone’a 18 Pro. I choć część dostępnych narzędzi może kojarzyć się z pracą profesjonalnych fotografów, wiele z nich przyda się również podczas zwykłego dnia: na spacerze, wyjeździe za miasto, koncercie czy spotkaniu ze znajomymi.

Co ważne, nie chodzi wyłącznie o uzyskanie technicznie idealnego zdjęcia. Liczy się także możliwość eksperymentowania, dopasowania efektu do własnego stylu i wydobycia z codziennych sytuacji czegoś wyjątkowego. Wybrałam pięć funkcji, od których warto zacząć.

1. Selfie, na którym uwiecznisz nie tylko siebie

Ile razy pojawił się ten problem: chcesz zrobić sobie zdjęcie na tle pięknego widoku, ale w kadrze ledwo mieści się twoja twarz?

Nowe możliwości przedniego aparatu iPhone’a 18 Pro ułatwiają rozwiązanie tego problemu. Możesz oddalić kadr, aby uchwycić więcej otoczenia, a także wykonywać poziome selfie bez konieczności obracania telefonu. To niewielka zmiana, która przydaje się zarówno podczas podróży, jak i przy robieniu zdjęć z przyjaciółmi. W praktyce oznacza to więcej swobody w komponowaniu ujęć i mniej kombinowania z ustawieniem telefonu.

Autor: Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

2. Znajdź własny styl fotograficzny

Nie każde zdjęcie musi wyglądać tak samo. Jednego dnia możesz mieć ochotę na naturalne kolory, innym razem na delikatniejszy, bardziej filmowy efekt. Właśnie dlatego warto poznać Style fotograficzne, które pozwalają dopasować wygląd zdjęć do własnych upodobań.

Możesz eksperymentować z różnymi efektami, takimi jak zmiękczenie skóry, poświata czy filmowe ziarno, i sprawdzać, które najlepiej pasują do twojej estetyki. To szczególnie przydatne, jeśli publikujesz zdjęcia w mediach społecznościowych i zależy ci na spójnym wyglądzie profilu.

Najlepsza część? Nie musisz spędzać godzin na edycji ani korzystać z kilku dodatkowych aplikacji, żeby poszukać efektu, który najbardziej ci odpowiada. Wystarczy trochę pokombinować i znaleźć własny fotograficzny podpis.

3. Ostrość tam, gdzie dzieje się coś ciekawego

Zdjęcie biegnącego psa, przyjaciółki tańczącej na koncercie czy spontanicznego uśmiechu uchwyconego w ruchu może być piękną pamiątką. Jest tylko jeden problem: nie zawsze łatwo zrobić takie ujęcie, zanim fotografowany obiekt zmieni pozycję.

W takich sytuacjach przydaje się śledzenie ostrości, które pomaga utrzymać wybrany obiekt w ostrości zarówno podczas fotografowania, jak i nagrywania wideo. Nie trzeba więc za każdym razem od nowa szukać odpowiedniego punktu, kiedy coś porusza się w kadrze.

To funkcja, którą docenią nie tylko osoby fotografujące sport, motoryzację czy dynamiczne sceny. Przyda się również podczas rodzinnych spotkań, zabawy ze zwierzakiem albo nagrywania krótkich filmów na Instagram.

Autor: Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

4. Zwykłe nagranie, bardziej filmowy efekt

Nie każde wideo trzeba planować jak produkcję filmową. Czasem po prostu wyciągamy telefon i nagrywamy coś, co chcemy zapamiętać na dłuzej. Okazuje się jednak, że nawet takie spontaniczne ujęcie można później wykorzystać na więcej sposobów.

iPhone 18 Pro pozwala przekształcić nagranie w materiał z efektem trybu filmowego, czyli rozmytym tłem i możliwością wyboru punktu ostrości już po nagraniu. Możesz więc zdecydować, czy uwaga widza ma skupiać się na osobie stojącej na pierwszym planie, czy na szczególe w tle.

To ciekawa opcja dla każdego, kto nagrywa krótkie filmy z podróży, przygotowuje relacje z wydarzeń albo po prostu lubi bawić się obrazem. Jedna scena może dzięki temu zyskać zupełnie inny charakter, bez konieczności powtarzania nagrania.

Autor: Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

5. Uratuj kadr, zamiast robić zdjęcie od nowa

Idealne światło, świetna mina i piękne miejsce, ale gdzieś z tyłu kadru pojawił się przypadkowy przechodzień? A może po powrocie do domu zauważasz, że zdjęcie przydałoby się nieco inaczej wykadrować?

Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia edycji wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Funkcja Oczyść pozwala usuwać niepożądane elementy z fotografii, dzięki czemu łatwiej skupić uwagę na tym, co rzeczywiście miało znaleźć się w centrum kadru. Z kolei opcje Expand i Reframe pomagają rozszerzyć obraz lub zmienić jego kompozycję.

To szczególnie przydatne wtedy, gdy zdjęcie ma potencjał, ale nie do końca odpowiada pierwotnemu pomysłowi. Zamiast od razu rezygnować z ujęcia, możesz sprawdzić, czy niewielka korekta nie pozwoli uzyskać lepszego efektu.

Warto jednak pamiętać, że narzędzia edycyjne najlepiej traktować jako dodatkową możliwość, a nie obowiązkowy etap pracy nad każdą fotografią. Pamiętaj, że czasem to właśnie drobne niedoskonałości sprawiają, że zdjęcie wygląda autentycznie.

Nie musisz być profesjonalistką, żeby robić świetne zdjęcia

Najciekawsze w możliwościach iPhone’a 18 Pro jest to, że nie trzeba korzystać ze wszystkich narzędzi ani znać fotograficznych pojęć, żeby zacząć eksperymentować. Można wybrać jedną funkcję, sprawdzić ją w praktyce i przekonać się, czy pasuje do własnego sposobu fotografowania.

Decydując się na zakup nowego iPhone'a warto pamiętać, że dobry aparat to nie tylko narzędzie dla profesjonalistów. To także sposób na zatrzymywanie codziennych chwil dokładnie tak, jak chcesz je zapamiętać.