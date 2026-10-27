Premiera Huawei Pura 90s i WATCH 6 w Polsce. Małgorzata Rozenek-Majdan została ambasadorką marki

- Podczas warszawskiej premiery 8 października 2026 roku firma Huawei oficjalnie wprowadziła na polski rynek smartfony Pura 90s oraz zegarki WATCH 6.

- Twarzą nowej linii inteligentnych zegarków Huawei WATCH 6 została Małgorzata Rozenek-Majdan, co wiąże się z dużą kampanią reklamową w telewizji i sieci.

- Najnowsza linia telefonów Pura 90s kładzie główny nacisk na zaawansowane możliwości fotograficzne, a najwyższy model wyposażono w teleobiektyw o rozdzielczości 200 megapikseli.

- Nabywcy nowych urządzeń mogą otrzymać do 600 zł dopłaty przy odsprzedaży starego sprzętu, a także bezpłatną ochronę wyświetlacza w telefonach lub rozbudowany pakiet gwarancyjny dla smartwatchy.

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Polska premiera Huawei Pura 90s i Huawei WATCH 6 w Warszawie

Polski oddział Huawei Consumer Business Group zorganizował 8 października 2026 roku w warszawskim Pałacu Foksal jedno z największych tegorocznych wydarzeń branży technologicznej nad Wisłą. Producent zaprezentował tam oficjalnie swoje najnowsze smartfony fotograficzne z linii Huawei Pura 90s oraz kolejną generację zegarków Huawei WATCH 6. Galę z udziałem niemal 400 zaproszonych gości poprowadziła znana z radia dziennikarka Agnieszka Kołodziejska.

Podczas prezentacji nie zabrakło wyjątkowych gości. Fotograf Bartłomiej Mazurek przybliżył zgromadzonym potencjał aparatów w nowych telefonach, natomiast oficjalną ambasadorką nowej linii smartwatchy ogłoszono prezenterkę telewizyjną Małgorzatę Rozenek-Majdan. Przedstawiciele Huawei poinformowali również, że wprowadzeniu produktów na rynek towarzyszyć będzie ogromna akcja promocyjna w telewizji, sieci oraz z udziałem twórców internetowych.

Możliwości fotograficzne smartfonów z serii Huawei Pura 90s

Głównym atutem prezentowanych smartfonów są ich możliwości fotograficzne, a cała akcja promocyjna skupia się na roli światła w procesie robienia zdjęć. Producent od dawna rozwija zaawansowane aparaty w swoich topowych urządzeniach i kontynuuje tę strategię. Według zapewnień firmy modele z linii Pura 90s pozwalają na uchwycenie nieszablonowych kadrów oraz wydobycie z nich pełnych emocji. Aby to udowodnić, marka zaangażowała do przedpremierowych testów cenionych w Polsce fotografów.

W gronie testujących znaleźli się Krzysztof Basel, Kinga Choińska, Piotr Bratosiewicz oraz Bartłomiej Mazurek. Eksperci sprawdzili w praktyce działanie aparatu we flagowym modelu Huawei Pura 90s Pro Max oraz jego 200-megapikselowego teleobiektywu. Równolegle w dniach od 9 do 18 października 2026 roku ruszyła wspólna kampania telewizyjna marki oraz operatora sieci Plus, promująca serię HUAWEI Pura 90s. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, spoty wyemitowano na kanałach Polsatu i w ramach pakietu TVN Max.

Małgorzata Rozenek-Majdan została ambasadorką zegarków Huawei WATCH 6

Kolejnym istotnym elementem działań marketingowych jest promocja inteligentnych zegarków, w której kluczową rolę powierzono nowej twarzy marki. Ambasadorką linii Huawei WATCH 6 na polskim rynku została oficjalnie Małgorzata Rozenek-Majdan. Producent łączy w tych urządzeniach elegancki styl z rozbudowanymi narzędziami do monitorowania stanu zdrowia. Nowe smartwatche mają pełnić funkcję nie tylko modnego gadżetu, ale przede wszystkim wspierać użytkowników w aktywności fizycznej i dbaniu o kondycję organizmu.

W trakcie warszawskiej gali Małgorzata Rozenek-Majdan wyjaśniła, w jaki sposób model HUAWEI WATCH 6 Pro pomaga jej w napiętym grafiku dnia, kontrolując parametry snu, wypoczynku oraz codziennej aktywności.

Kontrakt z prezenterką zakłada realizację sesji zdjęciowej, przygotowanie materiałów reklamowych oraz szerokie działania w mediach społecznościowych, gdzie gwiazda przybliży swoim fanom możliwości nowych smartwatchy.

Promocja na start sprzedaży Huawei Pura 90s i WATCH 6

Producent zamierza przyciągnąć kupujących nie tylko zaawansowaną technologią, ale również atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Na start sprzedaży przygotowano specjalne promocje ułatwiające podjęcie decyzji o inwestycji w nowy sprzęt. Kluczowym elementem oferty jest możliwość odsprzedaży starego urządzenia, co wiąże się z dodatkowym zyskiem gotówkowym.

Szczegółowe warunki przygotowanych promocji prezentują się następująco.

- Osoby decydujące się na zakup smartfonów z linii HUAWEI Pura 90s otrzymają gwarantowane 600 zł bonusu przy odsprzedaży swojego dotychczasowego telefonu. Kwota ta jest doliczana bezpośrednio do wyceny oddawanego urządzenia. Dodatkowo klienci zyskują roczny pakiet ochronny HUAWEI Care+, gwarantujący jedną darmową wymianę wyświetlacza w przypadku jego nieumyślnego rozbicia.

- Nabywcy zegarków z serii Huawei WATCH 6 mogą z kolei liczyć na 300 zł dopłaty w ramach programu odkupu. Klienci otrzymują również dwuletni Pakiet Wsparcia Serwisowego obejmujący jednorazową wymianę lub naprawę wyświetlacza, koronki i tylnej części koperty, a także instalację nowego akumulatora w razie spadku jego wydajności.

Wszystkie premierowe urządzenia trafiły już do sprzedaży w oficjalnym sklepie marki i w sieciach partnerskich. Rozmach kampanii reklamowej z udziałem popularnych osobowości dowodzi, że Huawei planuje w najbliższym czasie bardzo aktywną walkę o klientów na polskim rynku elektroniki użytkowej.