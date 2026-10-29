Gry z Polski podbijają świat. Na konferencji GIC w Poznaniu rząd zapowiedział wsparcie i nowe prawo

• Krajowy sektor produkcji gier przoduje w europejskim eksporcie, dając zatrudnienie prawie 15 tysiącom specjalistów i wypracowując każdego roku 1,3 mld euro przychodów, z czego większość pochodzi ze sprzedaży zagranicznej.

• Poznańska Game Industry Conference (GIC) stanowi globalne forum biznesowe, które przyciągnęło przeszło 3 tysiące gości z 52 państw i zaowocowało nawiązaniem ponad 2 tysięcy relacji handlowych.

• Władze państwowe włączają się we wspieranie rodzimego gamedevu i po rozmowach z przedstawicielami sektora ogłaszają uruchomienie programu dla deweloperów oraz istotne nowelizacje przepisów o prawie autorskim.

• Choć sytuacja kadrowa w sektorze bywa trudna, organizatorzy GIC celują w miano największego tego typu wydarzenia w Europie, czego dowodem są plany zorganizowania dodatkowej odsłony w Katowicach w 2027 roku.

Polska branża gier w czołówce Europy. Przychody z eksportu robią wrażenie

Termin gamedev pochodzi od angielskiego wyrażenia game development i oznacza po prostu produkcję gier cyfrowych, która stanowi dziś nasz najważniejszy towar eksportowy. Jak wynika z raportu PARP przygotowanego we współpracy z GIC, polski sektor gier zajmuje drugie miejsce w Europie pod kątem liczby pracowników, ustępując z wynikiem 14 568 zatrudnionych jedynie Wielkiej Brytanii, natomiast w 2024 roku rodzime studia wygenerowały około 1,3 mld euro przychodów, czerpiąc je niemal w całości ze sprzedaży zagranicznej.

Kwestię wpływu tego sektora na krajową gospodarkę oraz szanse na wyjście branży z kryzysu analizuje w wywiadzie wideo dr Jakub Marszałkowski reprezentujący Game Industry Conference.

Game Industry Conference w Poznaniu. Tu tworzy się biznes w branży gier

GIC ma charakter ściśle biznesowy, a przedsiębiorstwa z sektora gier poszukują tutaj inwestorów oraz podpisują umowy handlowe. Choć wydarzenie odbywa się równolegle z targami Poznań Game Arena, nie stanowi jedynie dodatku dla imprezy skierowanej do samych graczy. Konferencja gromadzi producentów i podmioty finansujące, będąc w pełni niezależnym spotkaniem gospodarczym o randze co najmniej europejskiej.

Wydarzenie odwiedziły 393 osoby spoza Polski. Specjalna aplikacja konferencyjna pozwoliła uczestnikom na nawiązanie przeszło 2000 relacji biznesowych i odbycie blisko 600 zaplanowanych wcześniej rozmów w dedykowanej strefie spotkań. Cały harmonogram objął 244 panele zorganizowane na 12 scenach, podczas których głos zabrało 331 ekspertów reprezentujących 29 państw.

W ramach wydarzenia przygotowano dziewięć konferencji tematycznych, które pozwoliły szczegółowo omówić każdy segment rynku. Zorganizowany przy wsparciu better. gaming agency oraz One More Level szczyt CTRL + ALT + PROMOTE, czyli Games Marketing Summit, umożliwił specjalistom od promocji, wzrostu i wydawania tytułów wymianę praktycznych i szczerych spostrzeżeń o skutecznych dzisiaj strategiach rynkowych. Prawnicy, regulatorzy oraz liderzy rynku z Europy i innych części świata spotkali się na wspieranym przez dotlaw i Thedy & Partners Legal Summit, aby przedyskutować kluczowe w tym roku modyfikacje przepisów. Z kolei GIC Audio Summit skupił się na oprawie dźwiękowej i muzycznej, natomiast współtworzony z firmami Monster Couch i Anshar Studios Management & Operations Summit stał się platformą wymiany wiedzy dla kadr zarządzających, finansistów i działów HR. Osobny blok How to Multiplayer Summit poświęcono natomiast projektowaniu gier sieciowych i ich skutecznej monetyzacji.

Giganci tacy jak Nintendo, Ubisoft i CD Projekt na GIC w Poznaniu

Przedstawiciele globalnych platform cyfrowych oraz wydawcy odwiedzają Poznań, aby znaleźć ciekawe tytuły do wydania i zainwestować w obiecujące startupy oraz studia. Tegoroczna edycja przyciągnęła wysłanników takich światowych gigantów jak południowokoreański Krafton czy japońskie Square Enix. Część korporacji, w tym poszukujące deweloperów tworzących na konsolę Switch japońskie Nintendo, prowadziła swoje działania za pośrednictwem polskich partnerów biznesowych.

Współorganizowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych szczyt Polska i Azja umożliwił rodzimym twórcom bezpośredni kontakt z przedstawicielami mediów i biznesu z Korei Południowej oraz Japonii. Na miejscu pojawiły się także misje gospodarcze reprezentujące Bawarię, Gruzję, Serbię oraz Wielką Brytanię. Wśród prelegentów znaleźli się wysłannicy firm Ubisoft i Walt Disney Imagineering, a także pełen przekrój polskich twórców, począwszy od działającego w pojedynkę poznańskiego dewelopera Sosa Sosowskiego, aż po zatrudniający przeszło 1200 osób warszawski CD Projekt.

Marta Cienkowska i Barbara Nowacka na GIC. Rząd zapowiada zmiany w prawie autorskim

Na poznańskim wydarzeniu pojawili się reprezentanci kluczowych instytucji państwowych i rządu, a wśród nich wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński, szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka oraz stojąca na czele ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. W środę 21 października ministra Barbara Nowacka dyskutowała podczas panelu o obecności gier w edukacji, kondycji psychicznej nieletnich odbiorców oraz zagrożeniach i korzyściach płynących z unijnych przepisów pokroju EU Kids Act czy DSA. Z kolei Marta Cienkowska wręczyła główną statuetkę podczas gali międzynarodowego plebiscytu CEEGA, który ocenia produkcje z 16 państw. Przemawiając ze sceny, ogłosiła nowelizację prawa autorskiego i start programu dotacyjnego dla producentów gier, który ma wspierać zwłaszcza mniejsze, niezależne zespoły.

Wzorem odsłony z 2025 roku, ponownie zorganizowano spotkania w formule okrągłych stołów z udziałem branży, resortów i urzędów centralnych. Podczas czterech dyskusji tematycznych omawiano kwestie od międzynarodowych podatków po technologie podwójnego zastosowania, czyli dual-use. W obradach wzięli udział wysłannicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także resortów Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rozwoju i Technologii. Zainaugurowany przez ministrę kultury w październiku 2025 roku na GIC pierwszy Okrągły Stół Branży Gier zaowocował oficjalnym raportem resortu z wytycznymi dla sektora. Ogłoszone właśnie korekty w przepisach o prawie autorskim stanowią bezpośrednie wdrożenie wniosków z tamtego dokumentu.

Dr Jakub Marszałkowski o kryzysie w gamedevie i trudnym rynku pracy

„Stałym tematem rozmów jest to, czy branża wychodzi z kryzysu. Widzimy oznaki poprawy w liczbie spotkań, wystawców biznesowych i dostępnych pieniądzach, zarówno od wydawców, jak i od inwestorów, ale rynek pracy wciąż jest słaby: w ciągu pięciu lat liczba stoisk rekrutacyjnych polskich i zagranicznych firm spadła z 24 do trzech”, mówi dr Jakub Marszałkowski z Game Industry Conference.

Rekordowa frekwencja na Game Industry Conference i sukces Women in Games

Tegoroczna odsłona przyniosła historyczne wyniki na kilku polach, w tym najwyższy dotychczas odsetek kobiet wśród prelegentów na poziomie 30 procent. Śniadanie pod szyldem Women in Games Breakfast zgromadziło przeszło 350 uczestników, zyskując miano największego spotkania tej inicjatywy na całym kontynencie. Aż o 30 procent względem ubiegłego roku powiększyła się strefa B2B, gdzie na 74 stoiskach swoją ofertę pokazały 82 przedsiębiorstwa. Wydarzenie obsługiwało medialnie 51 wyselekcjonowanych redakcji reprezentujących 13 państw z trzech różnych kontynentów.

Podczas imprezy funkcjonował także projekt 1on1 Mentoring, który umożliwiał poszukującym rad twórcom bezpośrednie konsultacje z doświadczonymi ekspertami. Organizatorzy zadbali również o wymiar kulturalny, przygotowując trzy ekspozycje, w tym otwartą i darmową wystawę plenerową Digital Dreamers, która przybliża dzieje rodzimego gamedevu. Z kolei w piątek 23 października w ramach GIC odbyła się następna odsłona inicjatywy Women in Games Day, zainaugurowana wspomnianym wcześniej śniadaniem dla ponad 350 gości. Przez resztę tego dnia zainteresowani uczestnicy korzystali z darmowych porad prawnych, wsparcia doradców zawodowych i korekty CV, a także mieli okazję zrobić sobie profesjonalne sesje zdjęciowe do biznesowego portfolio.

GIC powalczy z Kolonią i Brighton. W 2027 roku konferencja także w Katowicach

W stolicy Wielkopolski większym wydarzeniem od GIC jest jedynie kongres IMPACT, natomiast w skali całego kraju poznańskie spotkanie należy do ścisłej czołówki imprez bez względu na branżę i aspiruje do tytułu największej konferencji gamedevowej w Europie. Rolę głównego partnera przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a swoje dedykowane strefy wystawiennicze dla lokalnych firm zbudowały też Warszawa i województwo śląskie, chcąc wypromować się przed zagranicznymi gośćmi. Tytuł sponsora generalnego objął natomiast globalny gigant rynku kart graficznych i procesorów, czyli korporacja AMD. Podzespoły tego producenta zasilają konsole Xbox oraz PlayStation, a sama firma rozwija właśnie w naszym kraju oddział inżynierów pracujących nad technologiami dla tych układów.

Jak mówi dr Jakub Marszałkowski z Game Industry Conference: „Chcemy, żeby największa w Europie konferencja branży gier była w Polsce. To ważne dla naszej gospodarki i jest osiągalne w branży, w której jesteśmy już w czołówce Europy. Konkurujemy o to z Brighton i Kolonią, więc łatwo nie będzie, ale to możliwe. Potrzebujemy do tego jeszcze kilku silnych sojuszników.”

Już w 2027 roku wydarzenie zyska zupełnie nową formułę i zostanie zorganizowane dwukrotnie, najpierw od 5 do 8 maja w Katowicach, a następnie w dniach 27-30 października w Poznaniu. Z kolei jeszcze do końca października na poznańskim placu Powszechnej Wystawy Krajowej wszyscy zainteresowani mogą za darmo zwiedzać ekspozycję Digital Dreamers, która prezentuje dorobek polskich twórców gier cyfrowych.