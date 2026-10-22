Game Industry Conference 2026 wraca do Poznania. Rekordowa liczba prelekcji i gości

Rekordowa edycja GIC 2026 w Poznaniu

Od 21 do 24 października Poznań po raz kolejny stanie się centrum uwagi europejskiego środowiska twórców gier. Zbliżająca się, czternasta odsłona Game Industry Conference ma być najbardziej imponującą w dziejach tego wydarzenia. Na terenie Poznań Congress Center zgromadzi się ponad 3200 uczestników z różnych zakątków globu, a swoje oferty przedstawi około 90 wystawców. To prestiżowe spotkanie, organizowane w tym samym czasie co festiwal Poznań Game Arena, od lat funkcjonuje jako główna przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W bieżącym roku harmonogram Game Industry Conference 2026 zaoferuje ponad 300 wykładów i dyskusji, dzięki czemu jest to absolutny "must-be" dla każdej osoby związanej z rynkiem gier wideo.

Wiedźmin to nie tylko książki! Gry z tej serii zyskały popularność na całym świecie. Sprawdź, jak dobrze je znasz Pytanie 1 z 8 Która firma stworzyła gry serii Wiedźmin? CD Projekt Red BioWare Ubisoft Następne pytanie

Szukasz pracy w gamedevie? Geek Careers czeka z ofertami

Dynamiczny wzrost w obszarze gier cyfrowych powoduje coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na te potrzeby jest Geek Careers, czyli dedykowana przestrzeń rekrutacyjna, uznawana za jedno z kluczowych miejsc dla kandydatów do pracy w regionie. Co ważne, wejście do tej strefy nie wymaga żadnych opłat. Posiadacze bezpłatnego biletu Open Pass mogą bezpośrednio dyskutować z przedstawicielami czołowych pracodawców. To niepowtarzalna szansa na wejście do branży – korporacje i studia poszukują nie tylko inżynierów oprogramowania i artystów wizualnych, ale również specjalistów od produktu, analityków testów, marketerów i ekspertów od obsługi społeczności. Propozycje pracy skierowane są zarówno do początkujących, jak i osób na stanowiskach kierowniczych, a zatrudnienie możliwe jest stacjonarnie oraz w modelu pracy z domu.

Gwiazdy branży gier na scenie. Kto wystąpi na GIC 2026?

Wydarzenie GIC od zawsze charakteryzowało się doskonałą jakością merytoryczną, co nadchodząca edycja z pewnością utrzyma. Przed publicznością wystąpią wybitni specjaliści, gotowi przekazać swoją wiedzę. Na liście prelegentów znaleźli się m.in.:

Nickole Li , Główna Projektantka Systemów w Mojang, która brała udział w powstawaniu takich przebojów jak "Minecraft", "Ghost Recon" i "Star Wars Battlefront".

, Główna Projektantka Systemów w Mojang, która brała udział w powstawaniu takich przebojów jak "Minecraft", "Ghost Recon" i "Star Wars Battlefront". Jakub Kapuściński-Bernatek , Starszy Projektant Rozgrywki z CD PROJEKT RED, aktualnie zaangażowany w prace nad oczekiwaną grą "Wiedźmin IV".

, Starszy Projektant Rozgrywki z CD PROJEKT RED, aktualnie zaangażowany w prace nad oczekiwaną grą "Wiedźmin IV". Stéphane Jankowski , Producent Wykonawczy serii "Anno" w studiu Ubisoft Mainz, odpowiedzialny m.in. za "Anno 117: Pax Romana" oraz "Assassin’s Creed Unity".

, Producent Wykonawczy serii "Anno" w studiu Ubisoft Mainz, odpowiedzialny m.in. za "Anno 117: Pax Romana" oraz "Assassin’s Creed Unity". Megan Friedenberg, inżynier z Walt Disney Imagineering, współpracująca wcześniej przy tworzeniu "Marvel's Spider-Man 2".

Obecność prelegentów z tak znanych marek jak Techland, Activision, Wargaming czy 11 bit studios to gwarancja, że polski gamedev zyska ogromną porcję wiedzy od światowej klasy ekspertów. Wystąpienia dotkną różnorodnych zagadnień – od projektowania wizualnego i kodowania, aż po zarządzanie produkcją i dystrybucję tytułów.

CEEGA 2026, czyli Oscary branży gier naszego regionu

Punktem kulminacyjnym całego zjazdu będzie uroczystość rozdania The Central & Eastern European Game Awards (CEEGA). Te cenione nagrody, powołane do życia przez ponad 15 organizacji zrzeszających twórców z 16 państw, służą popularyzacji gier z naszego rejonu na globalnym rynku. Ceremonia ogłoszenia laureatów zaplanowana jest na piątek, 23 października. Przypomnijmy, że rok temu o te zaszczytne tytuły rywalizowały m.in. tak popularne tytuły jak "Silent Hill 2" oraz "Kingdom Come: Deliverance II". Statuetki CEEGA udowadniają coraz mocniejszą pozycję Europy Środkowo-Wschodniej na mapie światowego gamedevu, potwierdzając, że tutejsze produkcje bez kompleksów stają w szranki z zachodnimi hitami.