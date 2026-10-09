Zakazana miłość i mroczne sekrety. „Uwikłani: Marfil” autorstwa Mercedes Ron trafia do księgarń

Fabuła książki „Uwikłani: Marfil” autorstwa Mercedes Ron

Gdy Marfil Cortés, córka bogatego biznesmena, odzyskuje świadomość w klinice po dramatycznym uprowadzeniu, jej ojciec wynajmuje zagadkowego ochroniarza o imieniu Sebastian. Z czasem między dziewczyną a bodyguardem nawiązuje się silna, ryzykowna relacja, a młoda kobieta szybko orientuje się, że największe niebezpieczeństwo wcale nie czai się na zewnątrz, lecz tkwi w zakazanym uczuciu do mężczyzny, który ma dbać o jej bezpieczeństwo.

To wciągająca i pełna emocji opowieść o namiętności, walce o przetrwanie, uwodzeniu oraz władzy. Historia ukazuje również jaką cenę trzeba zapłacić za odkrywanie prawdy, którą inni za wszelką cenę starają się ukryć.

Kim jest Mercedes Ron, autorka „Uwikłani: Marfil”?

To nowa propozycja od twórczyni popularnej Trylogii Winnych. Co ciekawe, na platformie Prime Video można obejrzeć ekranizację filmową. Mercedes Ron to pisarka, której Trylogia Winnych znalazła ponad pięć milionów nabywców na całym globie, doczekała się tłumaczeń w dwudziestu dwóch państwach oraz wielu adaptacji zrealizowanych przez Amazon Prime Originals. Pisarka przyszła na świat w Argentynie, a w tej chwili przebywa w hiszpańskiej Sewilli razem ze swoim mężem i psem.

Gdzie można kupić książkę „Uwikłani: Marfil”?

Najnowsza książka Mercedes Ron jest dostępna w popularnych księgarniach, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych. Tytuł „Uwikłani: Marfil” można również nabyć w formie e-booka na platformach takich jak empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl czy ebookpoint.pl. Oficjalna premiera wydawnictwa odbyła się 14 października.