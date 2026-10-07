Jak pielęgnować buty ze skóry licowej?

Skórzane botki, półbuty i kozaki wymagają regularnego czyszczenia oraz pielęgnacji dopasowanej do materiału. Pasta nałożona na zabrudzoną powierzchnię nie zastąpi mycia, a szybkie suszenie przy grzejniku może zaszkodzić skórze.

Poniższe wskazówki dotyczą przede wszystkim gładkiej skóry licowej. Zamsz, nubuk, skóra lakierowana i olejowana wymagają odpowiednich preparatów oraz osobnego sposobu pielęgnacji. Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta obuwia, a nowy środek wypróbuj na niewidocznym fragmencie.

1. Najpierw usuń kurz i zaschnięte błoto

Zanim sięgniesz po krem lub pastę, oczyść buty miękką szczotką. Delikatnie usuń piasek, kurz i zaschnięte zabrudzenia, również przy szwach oraz krawędzi podeszwy. W sznurowanym obuwiu wyjmij sznurówki, aby dotrzeć do języka i zakamarków. Nie szoruj skóry twardą szczotką – możesz porysować jej powierzchnię.

2. Czyść delikatnie, bez przemaczania

Do dokładniejszego czyszczenia użyj preparatu przeznaczonego do danego rodzaju skóry i miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Postępuj zgodnie z instrukcją produktu, usuwając pozostałości środka po czyszczeniu. Nie zalewaj butów wodą i nie traktuj ich jak tkaniny do prania. Mocne tarcie nie przyspieszy pielęgnacji, za to może uszkodzić wykończenie.

3. Susz z dala od kaloryfera

Mokrych skórzanych butów nie stawiaj na grzejniku i nie susz gorącym nawiewem. Pozostaw je w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Do środka możesz luźno włożyć biały, chłonny papier i wymieniać go, gdy nasiąknie. Unikaj mocnego wypychania. Wysoka temperatura może przesuszyć skórę i doprowadzić do jej usztywnienia.

4. Nakładaj krem na czystą i suchą skórę

Gdy buty całkowicie wyschną, zastosuj krem lub odżywkę do skóry licowej. Rozprowadź niewielką ilość cienką warstwą, zgodnie z instrukcją. Preparat pielęgnacyjny pomaga zachować elastyczność skóry i zadbany wygląd. Więcej nie znaczy lepiej – nadmiar produktu może pozostawić smugi i lepką powierzchnię.

5. Dobierz kolor pasty i delikatnie wypoleruj

Krem z pigmentem może pomóc odświeżyć kolor i zamaskować drobne otarcia powierzchni. Dobierz odcień do obuwia, a przed użyciem wykonaj próbę w mało widocznym miejscu. Nakładaj oszczędnie i po czasie wskazanym na opakowaniu wypoleruj miękką szczotką lub ściereczką. Głębokich zadrapań i pęknięć sama pasta nie naprawi.

6. Zabezpiecz buty przed wilgocią

Impregnat dobieraj do rodzaju skóry i ewentualnej membrany w obuwiu. Stosuj go na czyste, suche buty, zachowując odległość oraz czas schnięcia podane na opakowaniu. Spray rozpylaj w dobrze wentylowanym miejscu. Impregnacja pomaga ograniczyć nasiąkanie i zabrudzenia, ale nie zmienia każdej pary w obuwie całkowicie wodoodporne.

7. Pomóż butom zachować kształt

Do suchych butów warto wkładać prawidła dopasowane do ich rozmiaru i fasonu. Drewniane modele pomagają podtrzymywać kształt cholewki oraz ograniczać utrwalanie zagnieceń. Nie wybieraj zbyt dużych prawideł i nie wciskaj ich na siłę – mają wspierać formę buta, a nie go rozciągać.

8. Przechowuj dopiero po wysuszeniu i pielęgnacji

Zanim odłożysz parę na dłużej, oczyść ją, dokładnie wysusz i zastosuj odpowiedni preparat pielęgnacyjny. Przechowuj buty w suchym miejscu, z dala od grzejnika i ostrego słońca, bez przygniatania innym obuwiem. Przewiewny worek lub pudełko zabezpieczą je przed kurzem. Wilgotnych butów nie zamykaj w szczelnym opakowaniu.

Zobacz w galerii, jak dbać o skurzane buty krok po kroku

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