John Carver zadebiutuje w Ekstraklasie. Jak zagra Radomiak Radom?

Nowy rozdział dla klubu Ekstraklasy

John Carver, który w ubiegłym sezonie trenował Lechię Gdańsk, objął stery w Radomiaku pod koniec września. Będzie to jego debiut w nowym klubie, który odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18:00. Spotkanie to zamknie 10. kolejkę rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

W obecnym sezonie drużynę z Radomia prowadziło już dwóch innych szkoleniowców. Sezon rozpoczął Tomasz Kaczmarek, który po siedmiu kolejkach odszedł do Rakowa Częstochowa. Jego następcą został Rafał Grzyb, jednak pod jego wodzą zespół poniósł dwie porażki – u siebie z Piastem Gliwice (0:2) i na wyjeździe z Lechem Poznań (1:5).

"Po odejściu z Lechii nie straciłem kontaktu z ekstraklasą. Wiedziałem, że chcę do niej wrócić i oglądałem wiele spotkań. Ze wszystkimi drużynami jestem na bieżąco. Mam wiedzę, ale najbardziej cieszy mnie to, że nastawienie jakie mają zawodnicy Radomiaka jest fantastyczne" - powiedział Anglik.

Sparingowy sukces przed ważnym meczem?

Podczas przerwy reprezentacyjnej Radomiak rozegrał mecz kontrolny z liderem pierwszej ligi, Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Podopieczni Carvera zwyciężyli wynikiem 7:2, strzelając tyle samo bramek, ile zdobyli dotychczas w całym sezonie ligowym. Wynik ten daje nadzieję na poprawę ofensywy.

W sparingu nie wziął udziału Guilherme Luiz z powodu urazu nosa. Brazylijski napastnik przeszedł operację i wraca do pełnych treningów. Według informacji trenera, zawodnik powrócił już do pełnych obciążeń szkoleniowych.