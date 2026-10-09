Historyczny triumf Huberta Hurkacza. Ile zarobił za wygraną z Djokoviciem? Premie

QUIZ. Imiona tenisistów. Jak na imię mają Djoković, Hurkacz, Sinner, Alcaraz i inni? Pytanie 1 z 18 Djoković ma na imię: Predrag Novak Davor Następne pytanie

Polski tenisista odniósł wielkie zwycięstwo w starciu z utytułowanym Novakiem Djokoviciem.

Spotkanie miało miejsce w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju, a przed Hurkaczem kolejne ważne mecze.

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Ile zarobił Hubert Hurkacz za pokonanie Novaka Djokovicia w ATP Szanghaj?

Niewiele brakowało, a obaj panowie zmierzyliby się niedawno w finale pekińskiego turnieju ATP 500. Polskiego gracza w półfinale zatrzymały jednak problemy zdrowotne, a utytułowany Serb ostatecznie sięgnął po swoje pierwsze trofeum w tym roku, powiększając kolekcję do 102 tytułów. Los niezwykle szybko połączył tych tenisistów na kortach w Szanghaju podczas zawodów wyższej rangi Masters. Po serii ośmiu dotychczasowych porażek Wrocławianin po raz pierwszy w swojej karierze znalazł sposób na pokonanie legendarnego rywala!

Historyczny triumf wrocławianina. Hubert Hurkacz w elitarnym gronie po wygranej z Djokoviciem

Spotkanie zakończyło się przekonującym rezultatem 6:4, 6:3 dla reprezentanta Polski. Tym samym Hurkacz dołączył do elitarnego grona zaledwie czterech graczy, którzy pokonali każdego członka słynnej "Wielkiej Trójki" na jego koronnej nawierzchni. Polak ograł Serba na kortach twardych, Rafaela Nadala na mączce, a Rogera Federera na trawie. Jednakże wielki triumf nad utytułowanym przeciwnikiem to zaledwie jeden krok do powtórzenia sukcesu z 2023 roku, kiedy to wygrał całą imprezę. Prawdziwa walka o gigantyczne pieniądze i cenne punkty rozpocznie się w kolejnych fazach turnieju!

Oto premie w turnieju ATP Szanghaj:

Zwycięzca - 1 151 380 dolarów oraz 1000 punktów do rankingu

Uczestnik finału - 612 340 dol. oraz 650 pkt

Półfinaliści - 340 190 dol. oraz 400 pkt

Ćwierćfinaliści - 193 645 dol. oraz 200 pkt

Czwarta runda (1/8 finału) - 105 720 dol. oraz 100 pkt

Trzecia runda - 61 865 dol. oraz 50 pkt

Druga runda - 36 110 dol. oraz 30 pkt

Awans do trzeciej rundy po spektakularnym zwycięstwie oznacza dla polskiego tenisisty dodatkowe 20 punktów do rankingu ATP oraz ponad 25 tysięcy dolarów względem poprzedniej rundy. Patrząc na doskonałą dyspozycję Wrocławianina, w kolejnych spotkaniach możemy spodziewać się walki o najwyższe stawki!

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