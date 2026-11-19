Powieść „Wasza wina” napisała Mercedes Ron, a na język polski przełożyła ją Natalia Wyględowska. Książka stanowi bezpośrednią kontynuację niezwykle popularnej wśród czytelników Sagi Winnych.

Akcja „Waszej winy” rozpoczyna się w momencie, w którym zazwyczaj kończą się opowieści o szczęśliwym życiu. To opowieść o uczuciu zdolnym do ocalenia, które jednak niekiedy pozostawia po sobie wyłącznie zgliszcza.

Przyjście na świat małego Andy’ego budzi w Nicku i Noah nie tylko miłość, ale również strach, dawne traumy oraz rosnące napięcia. Podczas gdy młoda matka usiłuje na nowo odnaleźć własną tożsamość, jej partner coraz silniej zmaga się z duchami przeszłości. Sytuację pogarsza rujnujące ich dotychczasowy świat oskarżenie, przez które łączące ich uczucie znów staje się areną walk. Bohaterowie oddalają się od siebie, zadają sobie ból i tracą z oczu fakt, że ich największy atut zawsze stanowiła jedność.

Bohaterowie stają się dla siebie największym zagrożeniem nie wtedy, gdy walczą z całym światem, lecz w momencie, gdy występują przeciwko sobie.

Mercedes Ron to pisarka odpowiedzialna za sukces „Trylogii winnych”. Cykl ten rozszedł się na całym globie w nakładzie przekraczającym pięć milionów egzemplarzy, ukazał się w dwudziestu dwóch państwach oraz został wielokrotnie zekranizowany pod szyldem Amazon Prime Originals. Autorka pochodzi z Argentyny, jednak obecnie żyje w hiszpańskiej Sewilli, gdzie towarzyszą jej mąż oraz ulubiony pies.

Powieść „Wasza wina” autorstwa Mercedes Ron można znaleźć w ofercie wiodących sieci księgarskich, a także w punktach stacjonarnych i sklepach internetowych. Pozycja ukazała się również w formacie elektronicznym na platformach takich jak empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl oraz ebookpoint.pl. Oficjalna premiera tytułu przypada na 12 listopada.