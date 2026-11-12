Łyżwy figurowe – na co zwrócić uwagę przed pierwszym zakupem?

Czym łyżwy figurowe różnią się od innych rodzajów łyżew?

Łyżwy figurowe różnią się od rekreacyjnych, hokejowych i szybkich przede wszystkim budową buta, a także długością i kształtem płozy. Ich charakterystyczny design wpływa na stabilność, zwrotność czy też ogólny sposób poruszania się po lodowisku. Poznasz je po kilku elementach. Możesz sprawdzić, jak prezentują się różne modele choćby na stronie: https://www.decathlon.pl/sporty/lyzwiarstwo/lyzwy-figurowe . Wysoki, dosyć sztywny but skutecznie stabilizuje kostkę, a dłuższa, lekko zakrzywiona płoza zakończona ząbkami ułatwia wykonywanie technicznych figur na lodzie.

Figurówki są zaprojektowane z myślą o kontroli ruchu oraz precyzji. Służą do efektownej jazdy na krawędziach, wykonywania piruetów, skoków i obrotów, czyli typowych elementów łyżwiarstwa figurowego. Mogą sprawdzić się dla osób poszukujących rekreacyjnych płozów, przy czym powinny być odpowiednio dopasowane.

Jak dopasować łyżwy figurowe do swoich umiejętności?

Kupując pierwsze łyżwy figurowe, kieruj się swoim poziomem zaawansowania – od tego zależy głównie wybór sztywności buta. Weź pod uwagę to, czy odwiedzasz lodowisko kilka razy w sezonie, czy planujesz regularnie trenować i uczyć się technicznych figur. Jeśli jeździłeś już wcześniej, podpowiedzi odnośnie do preferencji mogą być wypożyczane modele.

Dla początkujących zalecane są rekreacyjne łyżwy figurowe o umiarkowanej sztywności (45–50). Będą wystarczająco stabilizować kostkę, a przy tym nie będą utrudniać nauki, blokując ruchy. Z kolei bardziej doświadczone osoby powinny wybrać modele umożliwiające rozwijanie techniki. Podczas zaawansowanych treningów konieczne są bardzo sztywne figurówki, które skutecznie chronią staw.

Możesz spotkać się też z łyżwami gotowymi lub składanymi. Pierwsze posiadają fabrycznie przymocowaną płozę. Są prostsze w zakupie i nie wymagają samodzielnego dobierania elementów, dlatego warto wybrać je jako początkujący. Jednak gdy zaczynasz trenować pod okiem specjalisty, może Ci polecić pierwszą parę łyżew składanych, czyli zestaw z osobnego buta i płozy.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar łyżew?

Łyżwy figurowe muszą być starannie dobrane do wymiarów stopy – nie ma tutaj miejsca na „luz” czy zapas na grubszą skarpetę. Przy zakupie odpowiedniej pary warto kierować się tabelami konkretnego producenta, a nie rozmiarem butów noszonych na co dzień. Dokładnie zmierz długość stopy i porównaj ją z oferowanymi numerami. Zwróć uwagę również na profile łyżew – wąskie, standardowe i szerokie. Przy zasznurowanym bucie palce powinny dotykać przodu (bez ucisku), pięta powinna pozostać na miejscu, a kostka być ciasno otoczona.

Przed pierwszym zakupem łyżew figurowych weź pod uwagę indywidualne oczekiwania, poziom umiejętności oraz rozmiar. Liczy się sztywność buta, szerokość i długość stopy, ale też ogólna jakość wykonania czy estetyczny design.

Materiał sponsorowany