Going. rośnie w siłę. 2025 pod znakiem ekspansji i cyfrowej rewolucji

Rok 2025 przyniósł Going. 21% wzrost sprzedaży biletów r/r oraz 30% wzrost liczby aktywnych użytkowników r/r, potwierdzając skuteczność przyjętej strategii rozwoju aplikacji. Jednym z głównych kanałów sprzedaży jest mobile, gwarantujący szybkość zakupu biletów. W ubiegłym roku liczba użytkowników aplikacji wzrosła do ponad 800 tys. Bileteria zapewnia dostęp do różnorodnej rozrywki, proponując zarówno duże wydarzenia, na które wejściówki zdobywamy z dużym wyprzedzeniem, jak i eventy, na które można wybrać się spontanicznie – wszystko z poziomu smartfona.

Inwestujemy w technologię, rozwijamy nasze portfolio, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania biletowe i narzędzia, które dają partnerom pełną kontrolę nad sprzedażą i relacjami z uczestnikami wydarzeń. Dla nas liczą się dwie rzeczy: maksymalna skuteczność sprzedaży dla organizatorów i maksymalna satysfakcja dla uczestników – podkreśla Kuba Piotrkowicz, prezes Going.

Najgłośniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy

W 2025 roku szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia czołowych artystów polskiej sceny rapowej, w tym koncerty OKI-ego, MATY, Sobla, Bambi oraz Jana-Rapowanie. Ich występy wyprzedawały się w błyskawicznym tempie. Największym wydarzeniem roku – zarówno pod względem skali sprzedaży, szybkości osiągnięcia statusu sold out, jak i wpływu na cały rynek muzyczny – był powrót i zarazem pożegnanie Quebonafide. Jego koncerty w formule online i offline stały się benchmarkiem dla całej branży muzycznej, a dla Going. były potwierdzeniem zdolności platformy do obsługi projektów o ogromnej skali i wysokim stopniu złożoności. Równolegle znaczące wyniki sprzedażowe notowały festiwale muzyczne i juwenalia, potwierdzając ich znaczenie jako jednego z filarów rynku eventowego.

Platforma odnotowała również stabilny popyt w segmentach muzyki jazzowej i gitarowej, obejmujących zarówno brzmienia mainstreamowe, jak i cięższe odmiany rocka i metalu. Polskę odwiedziły gwiazdy światowej sceny, m.in. Cat Power, Morrissey i Parkway Drive, a na rodzimej scenie wyróżniali się Kaśka Sochacka i Kortez. Dynamicznie rośnie także segment K-popu, którego Going. od lat jest aktywnym promotorem i animatorem. W 2025 roku bileteria zapewniła fanom dostęp do wydarzeń artystów o globalnym zasięgu, takich jak P1Harmony czy XLOV. Ogromne zainteresowanie przełożyło się na szybkie wyprzedanie wszystkich pul biletów na ich koncerty.

Nowe rynki, nowe partnerstwa, nowa energia

W 2025 roku Going. rozszerzał swoją działalność również poza segmentem stricte muzycznym, rozwijając strategiczne partnerstwa w obszarze sportu, m.in. ze Stowarzyszeniem Sport Biznes Polska oraz klubami Kociewskie Diabły i KH Energa Toruń.

Wzrósł również udział platformy w segmencie kultury i rozrywki. Największym sukcesem sprzedażowym roku była trasa gwiazd standu-pu: Paczesia i Lotka. Oferta została poszerzona także o nowe wydarzenia targowe, wystawy, atrakcje rodzinne oraz projekty immersyjne – w tym brandy Art Box Experience oraz Art Box Metaverse, FlyPark i Ptak Warsaw Expo. Wszystkie te przedsięwzięcia wykorzystują autorski system Going., umożliwiający precyzyjne zarządzanie slotami godzinowymi i ruchem odwiedzających.

Technologia, która wyznacza kierunek branży

W 2025 roku Going. konsekwentnie umacniał swoją pozycję na rynku platform biletowych, wprowadzając innowacje, które usprawniają zarządzanie wydarzeniami. Platforma stawia na prostotę, szybkość i niezawodność, oferując partnerom nie tylko intuicyjne narzędzia, lecz także rozbudowany, stale rozwijany panel do zarządzania sprzedażą. Zapewnia on organizatorom dostęp do szczegółowych statystyk i narzędzi analitycznych, możliwość elastycznego prowadzenia sprzedaży oraz automatyzację komunikacji z uczestnikami.

W odpowiedzi na potrzeby rynku, Going. uruchomił sprzedaż gadżetów i produktów fanowskich (merchu) bezpośrednio przy zakupie biletów oraz wprowadził bilety kolekcjonerskie. Z kolei elastyczna dystrybucja i bilet zawsze w najwygodniejszej formie – w aplikacji, offline, SMS-em na telefon albo jako karnet sezonowy – sprawiają, że dostęp do wydarzeń jest dziś szybki, pewny i dokładnie tak prosty, jak tego oczekują użytkownicy.

Rok 2025 udowodnił, że Going. nie tylko odpowiada na trendy rynkowe i potrzeby użytkowników czy organizatorów, ale i również aktywnie je kreuje i współtworzy standardy cyfrowej sprzedaży wydarzeń w Polsce. Integracja technologii, danych i doświadczenia użytkownika buduje trwałą przewagę konkurencyjną platformy oraz wzmacnia jej rolę w ekosystemie Grupy Empik, wspierając budowę silnego, zintegrowanego ekosystemu sprzedaży i doświadczeń.