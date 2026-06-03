Dodaj ten składnik do wody, a twój organizm ci podziękuję. Maja Bohosiewicz sięga po to codziennie

Nie trzeba drogich suplementów, by wspierać organizm każdego dnia. Kluczem do dobrego samopoczucia może być prosty trik z wodą, który od lat stosują osoby dbające o nawodnienie i równowagę elektrolitową. Korzysta z niego także Maja Bohosiewicz - szczególnie po treningach.

i Autor: Pixabay.com Maja Bohosiewicz sięga po to codziennie