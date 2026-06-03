Dodaj ten składnik do wody, a twój organizm ci podziękuję. Maja Bohosiewicz sięga po to codziennie

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Dlaczego sól himalajska i kłodawska?
Naturalne sole, takie jak kłodawska i himalajska, zawierają aż ponad 80 cennych substancji dla organizmu, w tym minerały, elektrolity oraz mikroelementy, takie jak żelazo, jod, magnez, cynk i wapń. To właśnie one pomagają zachować zdrową równowagę w organizmie.
4 korzyści picia wody z solą
- Lepsze nawodnienie – Roztwór soli pomaga organizmowi lepiej przyswajać wodę, co chroni przed odwodnieniem. Jest to szczególnie ważne dla osób aktywnych fizycznie.
- Wsparcie dla trawienia – Sól stymuluje ślinianki oraz wydzielanie enzymów trawiennych, co wspomaga procesy trawienne i przyswajanie składników odżywczych.
- Piękniejsza cera – Minerały zawarte w soli, takie jak siarka, cynk i jod, pomagają ograniczyć niedoskonałości skóry oraz przyspieszają gojenie drobnych ran i wyprysków.
- Spokojniejszy sen i mniejsze napięcie – Elektrolity zawarte w soli pomagają regulować poziom kortyzolu i adrenaliny, co wpływa na lepszy sen oraz mniejsze odczuwanie stresu w ciągu dnia.
Co na to eksperci?
Choć Maja Bohosiewicz jest fanką tego napoju, zwłaszcza po zajęciach jogi bikram, jednak pomimo jego cudownych właściwości ostrzegła fanów przed jednym powołując się na słowa popularnego w sieci dietetyka. @michal.kot ostrzega, że każda sól zawiera głównie sód, niezależnie od pochodzenia, i zaleca ostrożność w jej spożywaniu, zwłaszcza u osób, które mają tendencję do nadmiernej ilości soli w diecie.