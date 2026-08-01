Quiz telewizyjny. Pamiętasz, która stacja emitowała ten program?

Chyba każdy z nas ma swój ulubiony program rozrywkowy, który wytrwale śledzi przed telewizorem. Dzięki temu możemy liczyć na chwilę zapomnienia od codziennych obowiązków i stresu z nimi związanego. Programy rozrywkowe czy seriale to świetna odskocznia od rzeczywistości. Nie dziwi więc fakt, że każda ze stacji ma w swojej ofercie przynajmniej kilka takich formatów. Jesteś amatorem telewizji? Znasz dobrze polskie programy rozrywkowe? Sprawdź się w naszym quizie. Dla utrudnienia nie pytamy o najnowsze formaty, ale o programy, które tryumfowały w telewizji w latach 90. Niektóre z nich, choć w nieco zmienionej formie, nadal można obejrzeć w telewizji.

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