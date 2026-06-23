Quiz. Wesele w PRL-u. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny

Wesela w czasach PRL-u wyglądały zupełnie inaczej niż współczesne przyjęcia ślubne. Choć nie było luksusowych sal bankietowych, profesjonalnych wedding plannerów ani bogatych dekoracji, uroczystości te miały wyjątkowy klimat i na długo zapadały w pamięć uczestników. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, rodzinna atmosfera i wspólne świętowanie. Pamiętacie, jak bawiono się na weselach za komuny? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna