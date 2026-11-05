Quiz. Święta w PRL-u. Idziemy o zakład, że nie znasz odpowiedzi na ostatnie pytanie!

Okres PRL-u w Polsce to czas licznych ograniczeń i ciągłych braków na półkach sklepowych. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w PRL-u kojarzył się często z długimi kolejkami oraz kombinowaniem, jak zdobyć trudno dostępne produkty, gdyż wiele produktów, które dziś są dostępne od ręki, wówczas należało do towarów luksusowych. Ich zdobycie wymagało cierpliwości i często "znajomości". Było to zatem nie tylko wyzwanie logistyczne, ale wręcz polowanie na produkty, które nie zawsze udawało się dostać, nawet po wielu godzinach stania w kolejkach. Wyprawy po zakupy świąteczne były częścią życia codziennego i dla wielu miały wręcz rytualny charakter. Mimo tak trudnego okresu w historii naszego kraju Polacy potrafili wprowadzić w domu prawdziwą atmosferę ciepła i radości. Jeśli żyliście w czasach PRL-u, z pewnością nie będziecie mieć problemu z rozwiązaniem naszego quizu!

Quiz. Święta w PRL-u. Jeśli nie żyłeś w tamtych czasach, nie masz szans Pytanie 1 z 15 Jakie owoce były rarytasem podczas Bożego Narodzenia w PRL-u? Jabłka Cytrusy Truskawki Następne pytanie