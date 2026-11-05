Okres PRL-u w Polsce to czas licznych ograniczeń i ciągłych braków na półkach sklepowych. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w PRL-u kojarzył się często z długimi kolejkami oraz kombinowaniem, jak zdobyć trudno dostępne produkty, gdyż wiele produktów, które dziś są dostępne od ręki, wówczas należało do towarów luksusowych. Ich zdobycie wymagało cierpliwości i często "znajomości". Było to zatem nie tylko wyzwanie logistyczne, ale wręcz polowanie na produkty, które nie zawsze udawało się dostać, nawet po wielu godzinach stania w kolejkach. Wyprawy po zakupy świąteczne były częścią życia codziennego i dla wielu miały wręcz rytualny charakter. Mimo tak trudnego okresu w historii naszego kraju Polacy potrafili wprowadzić w domu prawdziwą atmosferę ciepła i radości. Jeśli żyliście w czasach PRL-u, z pewnością nie będziecie mieć problemu z rozwiązaniem naszego quizu!
Quiz. Święta w PRL-u. Idziemy o zakład, że nie znasz odpowiedzi na ostatnie pytanie!
2026-11-05 9:06
Święta w PRL-u miały specyficzny, niepowtarzalny klimat, na który wpływały zarówno okoliczności polityczne, jak i ograniczenia gospodarcze tamtych lat. Choć tradycje świąteczne, jak Wigilia, choinka czy wspólne kolędowanie, były podobne do tych kultywowanych dziś, to jednak były też elementy, które czyniły święta w PRL-u wyjątkowymi. Sprawdź, czy pamiętasz, jak wtedy obchodzono Boże Narodzenie.
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