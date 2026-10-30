Ten test wymaga od Ciebie nie tylko skupienia i zdolności skojarzeniowych, ale również umiejętności łączenia kilku nieoczywistych wątków w jedną całość. Jesteś spostrzegawczy? Potrafisz dostrzegać szczegóły? Z pozoru łatwe zadanie może szybko zweryfikować, czy mógłbyś konkurować z najlepszymi detektywami na świecie. Z czterech słów wystarczy, że wyeliminujesz jedno, które nie pasuje do pozostałych. Pamiętaj, by za każdym razem odrzucić niepasującą roślinę, zwierzę, miasto przedmiot lub inny element, który nie powinien znaleźć się w konkretnym zestawieniu. Pamiętaj jednak, by za każdym razem dokładnie się zastanowić! Zwróć uwagę na to, czy w danej grupie znajdują się ssaki czy gady. A może w kolejnym mowa jest o zwierzętach lotnych i tych, które jedynie stąpają po ziemi? Powodzenia!

Quiz skojarzeniowy. Wybierz odpowiedź, która nie pasuje Pytanie 1 z 10 Co tutaj nie pasuje? Brunatny Koala Panda wielka Polarny Następne pytanie