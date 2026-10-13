Trudno wyobrazić sobie historię polskiej muzyki rozrywkowej bez debiutanckiego albumu grupy Lady Pank. Choć od jego premiery minęły już cztery dekady, piosenki z tego wydawnictwa wciąż łączą pokolenia i regularnie rozbrzmiewają w rozgłośniach radiowych. To właśnie ten materiał ugruntował pozycję zespołu jako jednej z najważniejszych formacji w dziejach krajowego rocka.

Początki legendy i narodziny składu

Korzenie zespołu sięgają 1981 roku, kiedy to we Wrocławiu gitarzysta Jan Borysewicz oraz autor tekstów Andrzej Mogielnicki postanowili połączyć siły. Był to moment przełomowy, który dał początek projektowi o nazwie Lady Pank. Grupa nabrała ostatecznego kształtu rok później, gdy do muzyków dołączył Janusz Panasewicz. Jego charyzmatyczny głos i sceniczna energia stały się idealnym dopełnieniem kompozycji Borysewicza.

Współpraca tych artystów szybko przyniosła efekty, które przerosły najśmielsze oczekiwania. Formacja błyskawicznie zdobyła sympatię słuchaczy, a ich styl, łączący rockową energię z chwytliwymi melodiami, stał się znakiem rozpoznawczym nowej fali polskiej muzyki lat 80. XX wieku.

Spektakularny sukces debiutanckiego albumu

W 1983 roku światło dzienne ujrzała płyta zatytułowana po prostu „Lady Pank”. Album ten niemal natychmiast stał się fenomenem na skalę ogólnokrajową. Wydawnictwo osiągnęło imponujący, milionowy nakład, co pozwoliło mu pokryć się złotem. Do dziś krążek ten jest uznawany za jedno z najważniejszych dokonań w historii polskiej fonografii i prawdziwe arcydzieło gatunku.

O wyjątkowości tego debiutu świadczy również fakt, że Lady Pank ustanowiło rekord na Liście Przebojów Programu Trzeciego. Aż sześć utworów pochodzących z tej jednej płyty zdołało dotrzeć do pierwszego miejsca zestawienia, co jest wynikiem bezprecedensowym w skali kraju. Muzyka z tego albumu stała się ścieżką dźwiękową dla pokolenia dorastającego w ostatniej dekadzie PRL-u.

Dziesięć piosenek, które przeszły do historii

Na debiutanckim krążku znalazło się dziesięć zróżnicowanych kompozycji, z których niemal każda stała się wielkim przebojem. Fani do dziś potrafią wyrecytować teksty takich utworów jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona” czy „Zamki na piasku”. Płyta oferowała jednak znacznie więcej – od dynamicznych numerów, przez instrumentalne popisy, aż po nastrojowe ballady.

W zestawie utworów tworzących to legendarne wydawnictwo znalazły się również:

„Fabryka małp”,

„Pokręciło mi się w głowie”,

„Du du”,

„Zakłócenie porządku” (utwór instrumentalny),

„Wciąż bardziej obcy”,

„Vademecum skauta”,

„Moje Kilimandżaro”.

Sprawdź, jak dobrze znasz ten kultowy album

Twórczość Lady Pank z początku lat 80. to materiał obowiązkowy dla każdego miłośnika dobrego brzmienia. Czy po tylu latach od premiery wciąż pamiętasz wszystkie szczegóły dotyczące tych dziesięciu piosenek? A może teksty utworów Jana Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego nie mają przed Tobą żadnych tajemnic?

Przygotowaliśmy specjalny test wiedzy składający się z 10 pytań, który pozwoli Ci zweryfikować Twoją znajomość debiutanckiej płyty Lady Pank. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie klimat tamtych lat i sprawdzić, czy zasługujesz na miano prawdziwego fana zespołu. Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy jak najlepszego wyniku!

Quiz. Jak dobrze pamiętasz debiutancką płytę Lady Pank? To arcydzieło polskiego rocka! Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Mniej niż zero”. „Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum...” urodę i głos dwie ręce i chęć pomysły i czas Następne pytanie