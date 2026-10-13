Rozpoznaj znane rodzeństwa po zdjęciach. Sprawdź, czy znasz ich wszystkich!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-13 11:48

Nie tylko w polskim, ale również światowym show-biznesie znajdziemy wiele gwiazdorskich rodzeństw. Niektórych dzieli wiele lat, a innych minuty od przyjścia na świat. Czas na sprawdzian, czy ich wszystkich rozpoznacie. Wiecie, który to Mroczek na zdjęciu? Powodzenia!

M jak miłość, odcinek 1918: Piotrek w końcu odkryje kryjówkę Pawła! Nie wróci do rodziny
Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe Marcin Mroczek jako Piotrek Zduński i Rafał Mroczek jako Paweł Zduński rozmawiają w leśniczówce w Kampinosie w serialu "M jak miłość". Piotrek odnajduje Pawła, który jest załamany po śmierci Franki i nie chce wrócić do rodziny. Więcej o ich losach na Super Seriale.

Rozpoznaj rodzeństwa po zdjęciach - quiz dla spostrzegawczych 

Od lat w show-biznesie przebijają się gwiazdy razem ze swoim rodzeństwem. Idealnym przykładem są bracia Sprouse, którzy już jako maleńcy chłopcy dostali role. Bliźnięta mają szczególnie łatwiej w przebiciu się do konkretnych produkcji, ale nie tylko. Wiele rodzeństw robi też wokalne kariery jak zespół Kwiat Jabłoni.

A czy pamiętacie te wszystkie gwiazdy? Potraficie rozpoznać je po konkretnych zdjęciach? Czeka na was 12 pytań, powodzenia!

Rozpoznaj znane rodzeństwa po zdjęciach. Znasz ich wszystkich?
Pytanie 1 z 12
Na zdjęciu znajdują się bracia...
M jak miłość, odcinek 1927: Paweł nie zgodzi się na terapię po tym, jak chciał ze sobą skończyć. Piotrek potrząśnie bratem! - ZDJĘCIA

Te gwiazdy regularnie chodza ną pielgrzymki

Mroczek i Wolny na pielgrzymce
Galeria zdjęć 25
Bracia Mroczek mają siostrę. Długo ukrywali ją przed światem

ROLKI

Maciej Damięcki
Kwiat Jabłoni
Kourtney Kardashian
Marcin Mroczek
rafał mroczek