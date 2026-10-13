Rozpoznaj znane rodzeństwa po zdjęciach. Sprawdź, czy znasz ich wszystkich!

Rozpoznaj rodzeństwa po zdjęciach - quiz dla spostrzegawczych

Od lat w show-biznesie przebijają się gwiazdy razem ze swoim rodzeństwem. Idealnym przykładem są bracia Sprouse, którzy już jako maleńcy chłopcy dostali role. Bliźnięta mają szczególnie łatwiej w przebiciu się do konkretnych produkcji, ale nie tylko. Wiele rodzeństw robi też wokalne kariery jak zespół Kwiat Jabłoni.

A czy pamiętacie te wszystkie gwiazdy? Potraficie rozpoznać je po konkretnych zdjęciach? Czeka na was 12 pytań, powodzenia!

Rozpoznaj znane rodzeństwa po zdjęciach. Znasz ich wszystkich? Pytanie 1 z 12 Na zdjęciu znajdują się bracia... Mroczek Brzozowscy Linkiewicz Następne pytanie

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