Rozpoznaj znane rodzeństwa po zdjęciach. Sprawdź, czy znasz ich wszystkich!

Nie tylko w polskim, ale również światowym show-biznesie znajdziemy wiele gwiazdorskich rodzeństw. Niektórych dzieli wiele lat, a innych minuty od przyjścia na świat. Czas na sprawdzian, czy ich wszystkich rozpoznacie. Wiecie, który to Mroczek na zdjęciu? Powodzenia!
Rozpoznaj rodzeństwa po zdjęciach - quiz dla spostrzegawczych
Od lat w show-biznesie przebijają się gwiazdy razem ze swoim rodzeństwem. Idealnym przykładem są bracia Sprouse, którzy już jako maleńcy chłopcy dostali role. Bliźnięta mają szczególnie łatwiej w przebiciu się do konkretnych produkcji, ale nie tylko. Wiele rodzeństw robi też wokalne kariery jak zespół Kwiat Jabłoni.
A czy pamiętacie te wszystkie gwiazdy? Potraficie rozpoznać je po konkretnych zdjęciach? Czeka na was 12 pytań, powodzenia!
Rozpoznaj znane rodzeństwa po zdjęciach. Znasz ich wszystkich?
Pytanie 1 z 12
Na zdjęciu znajdują się bracia...
Te gwiazdy regularnie chodza ną pielgrzymki
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Bracia Mroczek mają siostrę. Długo ukrywali ją przed światem