Quiz: Pamiętasz te kultowe wpadki w "Familiadzie"? Sprawdź swoją wiedzę

Joanna Dembek
2026-02-10 15:06

Familiada to program, który od lat dostarcza widzom niezapomnianą rozrywkę i generuje wiele zabawnych wpadek. Niektóre z nich są naprawdę kultowe! Jeśli jesteś prawdziwym fanem tego teleturnieju, czas sprawdzić, ile z tych ikonicznych sytuacji pamiętasz. Gotowy na wyzwanie zdobycia kompletu punktów?

Wpadki w teleturniejach są czymś naturalnym. Stres, emocje, nagła presja - to wszystko może zdezorientować nawet najlepszych uczestników. W Familiadzie jednak te wpadki stały się legendą. Niektóre z nich krążą po internecie jako memy, rozśmieszając miliony ludzi. Właśnie dla was, wiernych fanów, stworzyliśmy ten quiz. Przekonajcie się, czy wasza wiedza na temat kultowych wpadek w Familiadzie jest wystarczająca, by zdobyć tytuł najwierniejszego fana. Ale ostrzegamy - zyskanie wszystkich punktów może być naprawdę trudnym zadaniem!

Największe wpadki w Familiadzie. Sprawdź, czy pamiętasz! [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Imię męskie na "O", to według uczestników?
