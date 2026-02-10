QUIZ: Które słowa piszemy RAZEM, a które ROZDZIELNIE? Sprawdź swoją wiedzę!

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-10 15:06

Polska ortografia potrafi być wyzwaniem. Niektóre zasady pisowni są tak zawiłe, że nawet osoby na co dzień posługujące się językiem polskim mają z nimi problem. Jednym z najbardziej podchwytliwych tematów jest pisownia wyrazów łącznie i rozdzielnie. Jak odróżnić „naprawdę” od „na prawdę”? A co z „codziennie” i „co dziennie”? Jeśli czujesz, że czas odświeżyć wiedzę, przygotowaliśmy specjalny quiz, który pomoże Ci sprawdzić swoje umiejętności!

Prawidłowa pisownia - razem czy rozdzielnie?

i

Autor: Pixabay.com Quiz z wiedzy

Nasze codzienne wiadomości, maile, posty w mediach społecznościowych – wszędzie tam poprawna pisownia ma znaczenie. Często od niej zależy, jak jesteśmy odbierani przez innych. Quiz to nie tylko świetny sposób na powtórkę z zasad ortografii, ale też okazja, by lepiej zrozumieć polszczyznę i wzbudzić uznanie swoim językowym profesjonalizmem.

Ten quiz jest stworzony z myślą o tym, by nauka była przyjemnością. Nie martw się, jeśli nie wszystko pójdzie po Twojej myśli! Każdy błąd to szansa na naukę, a każda poprawna odpowiedź – dowód na Twoje postępy. Dlatego spróbuj swoich sił, sprawdź, czy znasz zasady pisowni łącznej i rozdzielnej, a przy okazji baw się dobrze!

RADIOWCY REAGUJĄ NA HITY ROKU 2024 | ESKA REAKCJE
QUIZ: Które słowa piszemy RAZEM, a które ROZDZIELNIE? Sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Która forma jest poprawna?

Polecany artykuł:

QUIZ: Słowa, które wyszły z użycia. Jesteś geniuszem, jeśli wiesz, co oznaczają
Quiz