Quiz: kartkówka z polskiego - "Rz", czy "ż"? Prawie każdy odpada na 6. pytaniu

Ortografia polska, to zmora wszystkich uczniów. Mimo iż wiedzę z tego zakresu nabywamy w szkole podstawowej, to w dorosłym życiu często miewam problemy z prawidłowym zapisem słów. Choć reguły rządzące tą dziedziną nauki mogą wydawać się mało zrozumiałe, to niewątpliwie mają swoje logiczne zasady. To właśnie poznanie i zrozumienie reguł ortograficznych pomagają nam zrozumieć, kiedy używać "rz", a kiedy "ż". Kluczem do sukcesu jest zapamiętanie reguł i wyjątków oraz regularne praktykowanie pisania i czytania. W ten sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia językowe staną się łatwiejsze do opanowania. Jesteście gotowi na podjęcie wyzwania i sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu ortografii?

Quiz ortograficzny. Wiesz, czy w tych wyrazach pisze się "rz", czy "ż"? Pytanie 1 z 13 Który zapis jest poprawny: Żeżucha Rzerzucha Żerzucha Rzeżucha Następne pytanie