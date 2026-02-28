PRL-owska rzeczywistość, zdominowana była przez scentralizowane zarządzanie i rozbudowaną strukturę urzędową. W okresie Polski ludowej działało wiele masowych organizacji społecznych, co sprzyjało powstawaniu licznych skrótów, które z jednej strony ułatwiały komunikację, a z drugiej stanowiły specyficzny kod językowy tej epoki. Funkcjonowały one zarówno w codziennym użytku, a także były przywoływane w prasie, radiu i telewizji. Skróty nie tylko ułatwiały komunikację, ale także nadawały specyficzny, "urzędowy" ton rzeczywistości, będąc jednocześnie śladem złożonej i często absurdalnej struktury tego okresu. Do dziś funkcjonują one w świadomości Polaków jako charakterystyczne symbole tamtych czasów. Pamiętasz je wszystkie? Jeśli tak, koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!
Quiz skróty z czasu PRL-u? Nad 11. pytaniem będziesz musieć się zastanowić
2026-02-28 8:13
W czasach PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) skróty i akronimy były nieodłącznym elementem języka codziennego, biurokracji i propagandy. Do dziś funkcjonują w świadomości wielu z nas i nierozłącznie kojarzą nam się z czasem komunizmu. Jeśli żyliście w tamtym okresie, z pewnością poradzicie sobie z naszym quizem.
