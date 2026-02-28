Jednym z najbardziej charakterystycznych obrazków PRL były kolejki przed sklepami. Ludzie często stali godzinami, a nawet nocami, nie mając pewności, czy towar w ogóle dotrze. W latach 70. ponownie wprowadzono system kartkowy, który miał zapewnić "sprawiedliwy" podział towarów. Kartki nie oznaczały jednak, że dany produkt można było dostać - jedynie umożliwiały zakup, jeśli akurat znalazł się w sklepie. Z tego też powodu Polacy wykazywali się ogromną pomysłowością, organizując zakupy grupowe, wymieniając towary i szukając okazji. Pamiętacie zakupy w PRL-u? Koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!
Quiz. Zakupy w czasach PRL-u. Pamiętasz za czym kolejka ta stała?
2026-02-28 11:13
Zakupy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znacząco różniły się od współczesnych doświadczeń konsumenckich. Braki towarów, długie kolejki i system kartkowy były codziennością dla obywateli. Choć w oficjalnej propagandzie przedstawiano obraz kraju dobrobytu, rzeczywistość była zupełnie inna.