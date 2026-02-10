QUIZ: Językowe pułapki. Najtrudniejsze zasady pisowni, którym podołają tylko geniusze

Pisownia niektórych słów i wyrażeń w polskim języku nie jest łatwa. Trudności nastręczają również zapożyczenia z innych języków. Co ciekawe, w wielu przypadkach ortograficzne zasady bywają nieintuicyjne. Warto zwrócić uwagę na reguły, które rządzą wyrazami i wyrażeniami wyróżnionymi w quizie, bo poprawna pisownia nie tylko świadczy o naszej znajomości zasad, ale i o dbałości o język.

Gotowi na wyzwanie?

Jeśli czujesz się gotowy na wyzwanie, zapraszamy Cię do rozwiązania naszego quizu. Przekonaj się, czy jesteś jednym z tych, którzy poradziłyby sobie w ortograficznych mistrzostwach! Gotowy? Zaczynamy!