Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski?

Wyreżyserowany przez Juliusza Machulskiego "Kiler", to jedna z najbardziej kultowych polskich komedii lat 90. Film, który miał swoją premierę w 1997 roku, szybko zdobył ogromną popularność i stał się ikoną polskiego kina. Dzięki błyskotliwemu scenariuszowi, znakomitej grze aktorskiej i niepowtarzalnemu humorowi, produkcja zyskała tytuł klasyka polskiej kinematografii. Cezary Pazura w roli głównej stworzył niezapomnianą kreację, która niemal stała się jego wizytówką. Towarzyszyła mu plejada gwiazd polskiego kina, w tym Jerzy Stuhr jako komisarz Ryba, Małgorzata Kożuchowska jako Ewa Szańska oraz Janusz Rewiński w roli gangstera Siary. Każdy z nich wniósł do filmu wyjątkowy humor i niepowtarzalny charakter. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dobrze znacie produkcję i czy potraficie dobrać aktorów do ich ról. Gotowi? Zaczynamy!

Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kto Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Jerzy Hiler grany był przez: Jerzego Stuhra Cezarego Pazurę Jana Englerta Następne pytanie