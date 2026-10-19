Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski?

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-19 13:20

"Kiler" to film, który na trwałe wpisał się w historię polskiego kina. Dzięki wspaniałej obsadzie, dowcipnemu scenariuszowi i niezapomnianym dialogom, pozostaje ulubioną komedią wielu widzów. To opowieść o zwykłym człowieku, który w wyniku niezwykłych zdarzeń staje się bohaterem pełnym odwagi i sprytu, a wszystko to podane w lekkiej i zabawnej formie, to klasyk, który oglądają kolejne pokolenia.

Kiler
Autor: TVN/ Archiwum prywatne

Wyreżyserowany przez Juliusza Machulskiego "Kiler", to jedna z najbardziej kultowych polskich komedii lat 90. Film, który miał swoją premierę w 1997 roku, szybko zdobył ogromną popularność i stał się ikoną polskiego kina. Dzięki błyskotliwemu scenariuszowi, znakomitej grze aktorskiej i niepowtarzalnemu humorowi, produkcja zyskała tytuł klasyka polskiej kinematografii. Cezary Pazura w roli głównej stworzył niezapomnianą kreację, która niemal stała się jego wizytówką. Towarzyszyła mu plejada gwiazd polskiego kina, w tym Jerzy Stuhr jako komisarz Ryba, Małgorzata Kożuchowska jako Ewa Szańska oraz Janusz Rewiński w roli gangstera Siary. Każdy z nich wniósł do filmu wyjątkowy humor i niepowtarzalny charakter. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dobrze znacie produkcję i czy potraficie dobrać aktorów do ich ról. Gotowi? Zaczynamy!

Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kto Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski?
Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od czegoś prostego. Jerzy Hiler grany był przez:
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ROLKI

Kiler
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